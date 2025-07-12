Мужчину без штанов увидели в алтайском селе
Нижнего белья на нем не было
12 июля 2025, 10:50, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В селе Усть-Кокса Республики Алтай очевидцы заметили мужчину, прогуливавшегося по улице без штанов, сообщает "Инцидент Барнаул".
Он был одет в кофту и носки, но брюк, нижнего белья и обуви на нем не было. При этом в руках нес пару ботинок и еще какие-то вещи.
На опубликованных кадрах также видно, как полуобнаженный мужчина проходит мимо группы подростков, вызывая у них явное замешательство.
В июне на набережной Барнаула увидели голого мужчину.
11:05:02 12-07-2025
Зарплата маленькая у чувака.
11:52:38 12-07-2025
Тарифы растут.
21:04:53 12-07-2025
Гость (11:52:38 12-07-2025) Тарифы растут.... они растут для всех
12:05:07 12-07-2025
Денег на штаны нету... Бедные люди...
13:08:29 12-07-2025
Если не нарк, мог проиграть в карты или пари
22:19:42 12-07-2025
Мимо подростков прошел - проблем себе нажил и поделом.
05:41:31 13-07-2025
это столичный гость на отдыхе
12:33:17 14-07-2025
меры пресечения? фамилия извращенца? что опять за разгильдяйство??