НОВОСТИОбщество

Мужчину без штанов увидели в алтайском селе

Нижнего белья на нем не было

12 июля 2025, 10:50, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В селе Усть-Кокса Республики Алтай очевидцы заметили мужчину, прогуливавшегося по улице без штанов, сообщает "Инцидент Барнаул".

Он был одет в кофту и носки, но брюк, нижнего белья и обуви на нем не было. При этом в руках нес пару ботинок и еще какие-то вещи.

На опубликованных кадрах также видно, как полуобнаженный мужчина проходит мимо группы подростков, вызывая у них явное замешательство.

В июне на набережной Барнаула увидели голого мужчину.

Республика Алтай

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:05:02 12-07-2025

Зарплата маленькая у чувака.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:38 12-07-2025

Тарифы растут.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:04:53 12-07-2025

Гость (11:52:38 12-07-2025) Тарифы растут.... они растут для всех

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:07 12-07-2025

Денег на штаны нету... Бедные люди...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:29 12-07-2025

Если не нарк, мог проиграть в карты или пари

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:42 12-07-2025

Мимо подростков прошел - проблем себе нажил и поделом.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

05:41:31 13-07-2025

это столичный гость на отдыхе

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:17 14-07-2025

меры пресечения? фамилия извращенца? что опять за разгильдяйство??

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров