Мужчину без штанов увидели в алтайском селе

Нижнего белья на нем не было

12 июля 2025, 10:50, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В селе Усть-Кокса Республики Алтай очевидцы заметили мужчину, прогуливавшегося по улице без штанов, сообщает "Инцидент Барнаул".

Он был одет в кофту и носки, но брюк, нижнего белья и обуви на нем не было. При этом в руках нес пару ботинок и еще какие-то вещи.

На опубликованных кадрах также видно, как полуобнаженный мужчина проходит мимо группы подростков, вызывая у них явное замешательство.

