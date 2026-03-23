На Алтае финансисты вырвались на первое место в рейтинге отраслей с высокими зарплатами
В прошлогоднем рейтинге самый высокий средний доход был у сотрудников предприятий, занимающихся производством готовых металлических изделий
23 марта 2026, 13:00, ИА Амител
Алтайский край занял 81-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях, а Республика Алтай — 59-е, сообщает РИА Новости.
В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 1% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). При оценке зарплаты учтена выплата подоходного налога.
«В Алтайском крае отрасль с наивысшей зарплатой в 2025 году — финансовые услуги. Средняя зарплата в регионе в ведущей отрасли в 2025 году — 82 тыс. рублей», — говорится в исследовании.
Напомним, в рейтинге за 2024 год Алтайский край был немного выше — на 80-м месте. Тогда отраслью с наивысшей зарплатой стало производство готовых металлических изделий, где средняя зарплата составляла 60 тыс. рублей.
В Республике Алтай, которая с 71-го места поднялась на 59-е, ведущей отраслью также стали финансовые услуги, где средний доход составил 109 тыс. рублей. В прошлом рейтинге лидировала госслужба с зарплатой 68 тыс. рублей.
Среди регионов СФО по величине среднего дохода лидируют Иркутская область (15-е место) и Красноярский край (16-е место), где добыча нефти и газа приносит работникам в среднем 191 тыс. и 189 тыс. рублей соответственно.
Первые позиции в рейтинге занимают Сахалинская область (добыча нефти и газа, 328 тыс. рублей), Москва (финансовые услуги, 310 тыс. рублей) и Амурская область (химическая промышленность, 286 тыс. рублей).
Замыкают список две республики, где самая денежная отрасль — госслужба: Кабардино-Балкарская (67 тыс. рублей) и Ингушетия (61 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей. При этом в 42 муниципалитетах темпы роста заработной платы оказались выше среднекраевого показателя.
13:07:19 23-03-2026
«В Алтайском крае отрасль с наивысшей зарплатой в 2025 году — финансовые услуги. Средняя зарплата в регионе в ведущей отрасли в 2025 году — 82 тыс. рублей», — говорится в исследовании.
Скоро эти финансисты будут курьерами искать работу, недолог их век остался, их и так как собак нерезанных, а рабочих рук не хватает. Они то точно к станку не станут, лучше помрут с голоду, а вернее с того, что кроме как со счета на счет деньги гонять ничего и не умеют.
13:19:44 23-03-2026
Плох тот финансист который себе зарплаты не намутит.
13:25:46 23-03-2026
ну а кто должен быть,
не доставщики же с таксистами.
13:32:16 23-03-2026
Получается мы первые !!!!
Правда с конца, но это уже мелочи.
Мы ПЕРВЫЕ !!!!
Уииииии
16:35:55 23-03-2026
Они то точно к станку не станут, лучше помрут с голоду,
Ага, как же, у нас рабочие как раз прозябают, а эти натырили на шесть жизней у тех же рабочих.
01:12:09 24-03-2026
Ну сейчас начнется! Начальники начнут высказываться что наша зарплата растет не по дням а по часам по сравнению с 1913 годом.