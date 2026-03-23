На Алтае финансисты вырвались на первое место в рейтинге отраслей с высокими зарплатами

23 марта 2026, 13:00, ИА Амител

Алтайский край занял 81-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях, а Республика Алтай — 59-е, сообщает РИА Новости.

В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 1% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). При оценке зарплаты учтена выплата подоходного налога.

«В Алтайском крае отрасль с наивысшей зарплатой в 2025 году — финансовые услуги. Средняя зарплата в регионе в ведущей отрасли в 2025 году — 82 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Напомним, в рейтинге за 2024 год Алтайский край был немного выше — на 80-м месте. Тогда отраслью с наивысшей зарплатой стало производство готовых металлических изделий, где средняя зарплата составляла 60 тыс. рублей.

В Республике Алтай, которая с 71-го места поднялась на 59-е, ведущей отраслью также стали финансовые услуги, где средний доход составил 109 тыс. рублей. В прошлом рейтинге лидировала госслужба с зарплатой 68 тыс. рублей.

Среди регионов СФО по величине среднего дохода лидируют Иркутская область (15-е место) и Красноярский край (16-е место), где добыча нефти и газа приносит работникам в среднем 191 тыс. и 189 тыс. рублей соответственно.

Первые позиции в рейтинге занимают Сахалинская область (добыча нефти и газа, 328 тыс. рублей), Москва (финансовые услуги, 310 тыс. рублей) и Амурская область (химическая промышленность, 286 тыс. рублей).

Замыкают список две республики, где самая денежная отрасль — госслужба: Кабардино-Балкарская (67 тыс. рублей) и Ингушетия (61 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей. При этом в 42 муниципалитетах темпы роста заработной платы оказались выше среднекраевого показателя.