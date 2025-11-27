На Алтае многодетная мать покрыла "финансовые издержки" мошенников на 165 тысяч рублей
Женщина искала в интернете подработку с гибким графиком
27 ноября 2025, 11:25, ИА Амител
В Усть-Коксинском районе 40-летняя многодетная мать стала жертвой мошенников, потеряв более 160 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
По данным ведомства, женщина искала в интернете подработку с гибким графиком. После просмотра вакансий ей позвонила неизвестная девушка и сообщила о "выигрыше" в 200 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, сельчанке предложили оплатить "финансовые издержки" – взносы и страховки.
Поверив обещаниям, женщина перевела злоумышленникам 165 тысяч рублей: часть – с кредитной карты, остальное взяла в долг у родственников. Выигрыш она так и не получила.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, полиция устанавливает причастных к мошенничеству.
Ранее в Барнауле 66-летняя женщина перевела незнакомцам 13 млн рублей – личные сбережения, накопленные за всю жизнь. Все началось со звонка от человека, назвавшегося сотрудником службы доставки.
