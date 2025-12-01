На Алтае мужчина украл из шкафа подруги орден Мужества и медаль Жукова

Для чего он пошел на это преступление, не уточняется, но подобные ордена иногда сбывают на черном рынке

01 декабря 2025, 14:14, ИА Амител

В Алтайском крае появятся новые награды / Фото: amic.ru

Житель Камня-на-Оби украл у знакомой исторически значимые государственные награды, и за это был оштрафован, информирует управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Мужчина пришел в гости к знакомой, открыл шкаф и снял с мужского кителя орден Мужества РФ и медаль Жукова "За отличие в службе". Награды он положил себе в карман.

«Согласно заключению эксперта, данные награды являются государственными наградами Российской Федерации и исторической ценностью», – говорится в сообщении.

Мужчину судили по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). На заседании он признал вину и раскаялся. Ему предстоит выплатить 10 тыс. рублей.

Для чего он пошел на это преступление, не уточняется. В России официально запрещена продажа госнаград. В интернете объявления с ними, как правило, сопровождаются припиской "копия".

Некоторые преступники забирают все, что "плохо лежит". Например, бийчанин вынес мантоварку с дачи 78-летнего пенсионера, к которому пришел работать. В Ребрихинском районе острое чувство голода побудило мужчину украсть две утки пекинской породы у своего односельчанина.