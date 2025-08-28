На Алтае водитель насмерть переехал молодого человека, лежавшего на трассе
Парень не заметил лежащего на дороге односельчанина
28 августа 2025, 12:30, ИА Амител
В Шебалинском районе Республики Алтай произошло трагическое ДТП со смертельным исходом. 21-летний водитель автомобиля LADA Niva совершил наезд на своего 22-летнего односельчанина, который в момент происшествия лежал поперек проезжей части в окрестностях села Шыргайту, пишет "Инцидент Барнаул".
По предварительной версии, водитель не заметил лежащего на дороге пешехода. От полученных травм молодой человек скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая причины, по которым пострадавший оказался в лежачем положении на проезжей части.
Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз и опроса свидетелей.
12:34:01 28-08-2025
он мог быть мертвым до наезда
12:38:00 28-08-2025
пьяный лежеход?
13:14:59 28-08-2025
лежачий пешеход
12:42:32 28-08-2025
Уже не первый случай такой нужны какие-то запретительные меры
16:27:24 28-08-2025
Гость (12:42:32 28-08-2025) Уже не первый случай такой нужны какие-то запретительные мер... Они есть. Пешеходу нельзя находиться на проезжей части вне пешеходного перехода, тем более маскироваться под кочку.
12:50:34 28-08-2025
Это был друг той, которая сидела на трассе и потом которую под Бийском на дороге раскатали?
13:58:26 28-08-2025
уже не первый случай лежащих на трассах граждан, которых позже кто- то переехал, и ни разу не рассказали почему они там лежали изначально и были ли они живыми до наезда.
14:13:30 28-08-2025
Почему до сих пор нет запрета просто так лежать на дороге?
16:30:04 28-08-2025
Гость (14:13:30 28-08-2025) Почему до сих пор нет запрета просто так лежать на дороге?... Запрещено создавать необоснованные помехи движению транспортным средствам. Даже в пределах "жилой зоны". Совершенно не уточняется, каким способом мешать, т.е. любым.