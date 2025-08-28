На Алтае водитель насмерть переехал молодого человека, лежавшего на трассе

Парень не заметил лежащего на дороге односельчанина

28 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Место трагедии / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай произошло трагическое ДТП со смертельным исходом. 21-летний водитель автомобиля LADA Niva совершил наезд на своего 22-летнего односельчанина, который в момент происшествия лежал поперек проезжей части в окрестностях села Шыргайту, пишет "Инцидент Барнаул".

По предварительной версии, водитель не заметил лежащего на дороге пешехода. От полученных травм молодой человек скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая причины, по которым пострадавший оказался в лежачем положении на проезжей части.

Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз и опроса свидетелей.