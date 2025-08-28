НОВОСТИПроисшествия

На Алтае водитель насмерть переехал молодого человека, лежавшего на трассе

Парень не заметил лежащего на дороге односельчанина

28 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Место трагедии / Фото: МВД Республики Алтай
В Шебалинском районе Республики Алтай произошло трагическое ДТП со смертельным исходом. 21-летний водитель автомобиля LADA Niva совершил наезд на своего 22-летнего односельчанина, который в момент происшествия лежал поперек проезжей части в окрестностях села Шыргайту, пишет "Инцидент Барнаул".

По предварительной версии, водитель не заметил лежащего на дороге пешехода. От полученных травм молодой человек скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая причины, по которым пострадавший оказался в лежачем положении на проезжей части.

Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз и опроса свидетелей.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:34:01 28-08-2025

он мог быть мертвым до наезда

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:00 28-08-2025

пьяный лежеход?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:59 28-08-2025

лежачий пешеход

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:32 28-08-2025

Уже не первый случай такой нужны какие-то запретительные меры

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:24 28-08-2025

Гость (12:42:32 28-08-2025) Уже не первый случай такой нужны какие-то запретительные мер... Они есть. Пешеходу нельзя находиться на проезжей части вне пешеходного перехода, тем более маскироваться под кочку.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:34 28-08-2025

Это был друг той, которая сидела на трассе и потом которую под Бийском на дороге раскатали?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:58:26 28-08-2025

уже не первый случай лежащих на трассах граждан, которых позже кто- то переехал, и ни разу не рассказали почему они там лежали изначально и были ли они живыми до наезда.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:30 28-08-2025

Почему до сих пор нет запрета просто так лежать на дороге?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:04 28-08-2025

Гость (14:13:30 28-08-2025) Почему до сих пор нет запрета просто так лежать на дороге?... Запрещено создавать необоснованные помехи движению транспортным средствам. Даже в пределах "жилой зоны". Совершенно не уточняется, каким способом мешать, т.е. любым.

  1 Нравится
Ответить
