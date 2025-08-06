Захват природных ресурсов. В Сибири и на Алтае появится кластер редкоземельных металлов

Алтайский край вольется в Сибирский кластер редкоземельных металлов

Сибирь в целом, и Алтай в частности, должны совершить мощный промышленный и технологический скачок уже в ближайшие годы. Для этого в нескольких регионах на базе месторождений и будущих предприятий создается Сибирский кластер редкоземельных металлов (РЗМ). Такие планы правительства страны стали логичным ответом на первые итоги торговых войн Дональда Трампа с Китаем. В ответ на первоначальные 145%-е пошлины на китайские товары еще весной в Поднебесной ограничили поставки семи редкоземельных металлов американским компаниям. И не только Штатам – экспорт этих чрезвычайно важных элементов из Китая ограничен вообще.

В России решили не проспать момент и включиться в редкоземельную гонку. Пора вставать со "скамейки запасных" и навести свой порядок в строю нынешних лидеров добычи и производства РЗМ. Ведь еще Михаил Ломоносов сказал, что "богатство России Сибирью прирастать будет".

4 августа такой невзрачной на первый взгляд новостью прошло сообщение американской The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Китай ограничивает поставки важнейших минералов западным производителям оборонной продукции. Хотя в конце июня странам удалось достичь некоторых договоренностей, чтобы максимально сгладить последствия этой войны для обеих сторон.

Подробности заключенной между США и КНР сделки не сообщаются. Но та же WSJ пишет, что цены на редкоземельную продукцию от китайских поставщиков выросли в несколько раз. А по некоторым позициям и того больше. Например, цена самария, редкоземельного металла для сверхпрочных термостойких сплавов, у некоторых поставщиков возросла в 60(!) раз.

Точка роста появилась неожиданно

Такая торговая "война" между двумя мировыми гигантами как нельзя кстати для России вообще, и в частности – для Сибири (Алтая – в том числе). Вопрос: почему нужно было ждать такого "пинка" и кто и почему не развивал этот сектор раньше?

Первая декада апреля этого года закончилась вполне себе судьбоносным для страны намерением правительства. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о планах создать в Сибири кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. По его словам, это позволит России стать независимой от импорта такой продукции и выйти на новый технологический уровень. На этом совещании, проходившем в Москве, обсуждались вопросы развития Сибирского федерального округа (СФО). Его отчасти можно считать этапом выполнения проведенного в феврале президентом РФ совещания по развитию отрасли добычи и производства редкоземельных элементов.

Некоторые сибиряки пришли на обсуждение к Дмитрию Патрушеву уже, что называется, "в теме". Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев "с места в карьер" заявил, что вверенный ему регион обладает потенциалом для реализации задачи по созданию кластера редкоземельных металлов:

«Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого, на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики».

Сходный по мощности потенциал есть и у Красноярского края.

Алтай, не отставай!

Алтай тоже может и наверняка должен участвовать в этой "редкоземельной" гонке. В середине XX века в Чарышском районе Алтайского края геологи открыли Владимирское кобальтовое месторождение. Тогда разработку залежей оставили до лучших времен. Которые, видимо, сейчас настали. К концу 2020 года месторождение доразведали. Профессор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев пояснял:

«Запасы чистого кобальта в этих рудах – 900 тонн. Это среднее месторождение по запасам. Содержание очень концентрированное, высокое: от 0,1 до 0,75%. А промышленное содержание – 0,05%".

Кобальт сам по себе – очень ценный элемент. Например, его применяют в "кобальтовых пушках" для лечения онкологических заболеваний. Но важно и то, что доразведка позволила предположить с высокой вероятностью, что, помимо кобальта, недра здесь хранят золото и платину. А эти драгоценные металлы очень "дружат" по местам залегания с редкоземельными элементами.

Исследователи идут еще дальше. Геологи утверждают: возможно, именно на Алтае кроется второе по значимости месторождение рения – одного из редчайших элементов в земной коре.

На сегодняшний день в мире известно только одно экономически выгодное месторождение этого элемента – оно находится на Курильских островах.

Слова и реальная политика

Президент США уже всем успел показать, что громкие слова на самом деле – пшик. После "психической атаки" Трампа Китай значительно усложнил экспорт продукции из редкоземельных металлов (а на долю КНР приходится, по разным оценкам, до 85% всего мирового производства).

После всех этих "наездов" китайская таможня требует отдельного лицензирования, но сам механизм получения экспортных лицензий так и не разработан. Главный барьер поставили для семи редкоземельных металлов. Экспортные лицензии теперь нужны для покупки и вывоза через китайские порты самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, иттрия и скандия. А также постоянных магнитов, создаваемых на элементной базе упомянутых редкоземов.

В чем редкость

Сами по себе редкоземельные элементы – вовсе не "редкие" в привычном понимании этого слова. Они встречаются в недрах планеты буквально повсеместно как "сопутствующие" при добыче цветных металлов, золота, платины. Их "редкость" заключается в мизерном и рассеянном содержании самих элементов в извлекаемой руде. А где такое содержание экономически выгодно – тот и выиграл. Цены, например, на скандий балансируют в пределах 3 тысяч евро всего за 1 килограмм чистого металла.

Здесь нужно учитывать один момент. Именно редкоземельными металлами (РЗМ) принято считать 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантаноиды. А полный перечень редкоземельных элементов (РЗЭ) состоит из 30 химических веществ, включая газы. Уже "привычные" всем на слух литий, титан, графит, бериллий – тоже в списке РЗЭ.

Без РЗМ не обойтись в производстве уже упомянутых выше постоянных магнитов, обладающих значительно лучшими свойствами, чем магниты из железа, кобальта и цинка. Их сфера применения – от военно-промышленной до медицины и бытовой. К примеру, без редкоземов невозможно сделать микрочипы для мощного и компактного смартфона. В авиации не обойтись без титана и лития. Но мало кто знает, что без РЗМ не получится создать огнеупорный сплав и такую же огнеупорную керамику для авиационных и ракетных двигателей, обшивки космических аппаратов и твердого топлива к ним, прочных автомобильных кузовов.

Наконец, создание эффективных лазеров и вожделенная сверхпроводимость (которая пока невозможна без температур до -273 градусов – "абсолютный ноль") недостижимы без применения редкоземов.

Не Мурманском единым

Россия сейчас занимает пятое место по объемам запасов РЗМ после Китая, Бразилии, Индии и Австралии. По данным Минприроды России, общие запасы 29 видов редких элементов (РЗЭ) в России составляют 658 млн тонн. Из них 28,5 млн тонн – это балансовые запасы именно металлов (РЗМ). Но иметь большие запасы в недрах – не значит быть в лидерах рейтинга по производству.

В досанкционные годы российские промышленники и миллиардеры не торопились вкладываться в создание весьма дорогостоящих предприятий по производству РЗМ из добываемого в России же сырья. Зачем, если Китай всех обеспечивал (повторим, до 85%), да Малайзия свои 8% выбрасывала на рынок?

Поэтому сейчас в активе страны есть только одна основная территория добычи редкоземов – Мурманская область. Переработкой сырья занимается единственное промышленное предприятие в России по производству РЗМ – Соликамский магниевый завод (СМЗ) в Пермском крае. Ловозерский ГОК под Мурманском добывает ежегодно около девяти тысяч тонн так называемого лопаритового концентрата, а СМЗ получает из него при переработке 2,6 тысячи тонн коллективного концентрата редкоземельных металлов в виде карбонатов. Из-за отсутствия больших производственных мощностей по дальнейшей переработке остальная продукция отправляется на экспорт.

Но вот сложилась ситуация, когда, перефразируем поговорку, "Трамп на горе свистнул". И как-то сразу вспомнилось, что, оказывается, в Иркутской области расположена Саянская редкометалльная рудная провинция, которая является крупнейшей по запасам и уникальной по качеству сырья в стране и мире. Здесь выявлено и оценено 11 крупных месторождений. В их числе месторождения тантала и ниобия: Белозиминское, скрывающее в своих недрах 750 тысяч тонн ниобия; Большетагнинское с запасами ниобия 407,5 тысячи тонн; и Зашихинское со 157 тысячами тонн ниобия и 15,7 тысячи тонн тантала. А еще в Якутии есть Томторские массивы редкоземельных металлов, но пока изучено лишь 40 из 240 квадратных километров площади перспективного месторождения, богатого качественной рудой.

Кроме этого, доразведка месторождений редкоземельных металлов в Арктической зоне может вывести Россию на первое место в мире по запасам РЗМ.

Практически готовы?

Между тем вывести собственное производство РЗМ в России на достойный уровень есть кому. На это вполне способны корпорации "Росатом", "РУСАЛ", "Норникель", "Фосагро".

"Росатом" на самом деле и заведует добычей РЗМ в Мурманске и производством в Соликамске. "РУСАЛ" заявил, что создаст опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год. При этом все мировое производство оксида скандия оценивается в 20–25 тонн в год. "Фосагро" владеет апатит-нефелиновыми месторождениями на Кольском полуострове, богатыми РЗМ, что делает ее потенциальным игроком для развития отрасли.

Неудобные вопросы

Почему не обеспечили "редкоземельный суверенитет" раньше? Да, производство оксидов и в чистом виде редких металлов – задача очень затратная, уже сказано выше. Сюда же можно, наверное, добавить неустойчивую конъюнктуру: спрос на РЗМ стремительно меняется. Если, допустим, в январе всем очень нужен был ниобий, то уже к июню рынок срочно стал нуждаться, к примеру, в палладии и скандии. А, скажите, какой владелец ГОКа и перерабатывающих комбинатов будет инвестировать большие миллиарды под нестабильный спрос? Отсюда явно видно – без поддержки государства в лидеры рынка РЗМ не вырваться.

Тогда возникает второй вопрос: а куда делись все наработки еще Советского Союза по разделению оксидов РЗМ в металлы и построенные в те годы соответствующие комбинаты?

А никуда не делись. Просто после развала СССР эти предприятия остались на территориях бывших советских республик, ставших суверенными государствами. Что-то из РЗЭ в небольших количествах производилось в Киргизии как сопутствующее при добыче золота, платины и урана. Крупный завод по разделению комплексных оксидов РЗМ был построен в Казахстане, но недолго проработал после обретения республикой суверенитета.

Зато построенный в Эстонии действовал, по крайней мере, до конца 2023 года (пока ЕС своими антироссийскими санкциями и милитаристской политикой сам же и не "убил" ценный актив). Работавший под торговой маркой NPM Silmet (входил в канадскую группу Neo Performance Materials), комбинат выпускал до 3,2 тысячи тонн РЗМ в чистом виде. Естественно, нападая на "наследие оккупантов", в Эстонии никто и не думал остановить столь ценный завод. Даже больше – сырье для прибыльного производства поступало из… да-да, из России.

И третье – технологии и современное оборудование. Советские методы получения РЗМ из руд металлов платиновой группы и оборудование тех же времен были хороши 50 лет назад при плановой экономике СССР и полном госфинансировании. В нынешних рыночных условиях эти технологии нерентабельны. А свежих передовых нам, под санкциями, никто не продаст. Даже дружественный Китай в этом смысле не станет рисковать своим лидерством и делиться: "дружба дружбой, а табачок врозь".

Вот и напрашивается последний вопрос: как при таких неблагоприятных вводных сделать "рывок" в производстве редких металлов? Из предыдущего вопроса практически явно следует, что эта сфера требует не просто поддержки от государства, а финансирования львиной доли первоначальных затрат "пионеров" создания комбинатов по производству РЗМ в чистом металле. А затем, с выходом на устойчивое производство – и жесткого госконтроля столь специфичного сектора экономики.

И лучше, наверное, не медлить. Уже в течение ближайшего десятилетия эксперты рынка ожидают существенного сокращения сырьевой базы РЗЭ в Китае. Оно и понятно – ну невозможно гнать на рынок до 90% от всего мирового объема редкоземов без ущерба для объемов добычи.

Предположим, что в правительстве России об этом тоже знают. И в этом плане десять лет – реальный отрезок времени для выхода на рынок РЗМ не с одним процентом, как сейчас, а уже на лидирующих позициях.

А кто в этом поможет (да пусть те же США) – тоже нужно прорабатывать тщательно. И на наших условиях. Научены горьким опытом десятилетий "страны-бензоколонки" и "страны – сырьевого придатка" глобалистов.