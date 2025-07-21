НОВОСТИПроисшествия

На Алтае юношу задержали за изготовление взрывчатки и оправдание терроризма

Молодого человека заключили под стражу

21 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Задержание / Фото: УФСБ по Алтайскому краю
В Алтайском крае 18-летнего жителя Новоалтайска подозревают в изготовлении взрывчатого вещества и оправдании терроризма, сообщает региональный СК.

"В мае 2024 года в одном из популярных мессенджеров опубликовал комментарий, содержащий высказывание, направленное на оправдание терроризма", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники алтайского управления ФСБ установили факт изготовления молодым человеком самодельного взрывного устройства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 24-летний житель Алтайского края попал под следствие из-за комментариев в социальных сетях.

Avatar Picture
Гость

20:15:07 21-07-2025

Что за отморозок?! Не поеду в Алтайку жить.

Avatar Picture
гость

20:50:35 21-07-2025

Гость (20:15:07 21-07-2025) Что за отморозок?! Не поеду в Алтайку жить.... А че звали?)) Нормально там едьте спокойно.

