На Алтае задержали и проводили до границы России шестерых мигрантов-нелегалов. Видео

Им запретили въезжать в нашу страну до 2030 года

30 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

В Алтайском крае на территории сельхозугодий Рубцовского района в ходе рейда правоохранители выявили шестерых нелегальных мигрантов, сообщает региональное МВД.

«Мигрантам назначены административные штрафы с выдворением за пределы РФ, а также вынесены решения о запрете въезда в нашу страну до 2030 года», – рассказали в ведомстве.

Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, взявшего на работу иностранных граждан.

Ранее пятерых нелегальных мигрантов выдворили из Алтайского края.