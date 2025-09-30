На Алтае задержали и проводили до границы России шестерых мигрантов-нелегалов. Видео
Им запретили въезжать в нашу страну до 2030 года
30 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае на территории сельхозугодий Рубцовского района в ходе рейда правоохранители выявили шестерых нелегальных мигрантов, сообщает региональное МВД.
«Мигрантам назначены административные штрафы с выдворением за пределы РФ, а также вынесены решения о запрете въезда в нашу страну до 2030 года», – рассказали в ведомстве.
Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, взявшего на работу иностранных граждан.
Ранее пятерых нелегальных мигрантов выдворили из Алтайского края.
11:13:31 30-09-2025
им запретили, а они въехали. и?
Ну выгнали, они опять въедут, что им мешает то?
С каждым нарушившим запрет должны быть принятые меры. К прмиеру, если обнарушили на предприятии, кроме штрафа работодателю, ВСЕХ мигрантов, которые там есть, выдворить за пределы страны с запретом въезда.
Тогда они сами меж друг друга будут таких ездунов находить и отказываться с ними работать.
15:32:34 30-09-2025
Гость (11:13:31 30-09-2025) им запретили, а они въехали. и?Ну выгнали, они опять въе... капец, ты умник. если запретили, то их документы и рожи в запрете на въезд. на этом все.
12:15:26 30-09-2025
Проводили...!?
В шею их!!!