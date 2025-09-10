На Алтае земельные участки в 2025 году подешевели на 11% на фоне снижения спроса

Средняя цена сотки в крае в сентябре 2025 года составила 371 тысячу рублей

10 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае земельные участки с начала 2025 года подешевели на 10,8%, а в Республике Алтай упали в цене на 0,5%, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".

«Средняя цена сотки в Алтайском крае в сентябре 2025 года – 371 тыс. рублей. За месяц цена не изменилась, а с начала года упала на 10,8%», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай стоимость сотки самая дорогая в Сибири – 578 тыс. рублей. За месяц цена снизилась на 0,2%, а с начала года – на 0,5%.

Максимальное падение цены с начала 2025 года зафиксировали в Республике Хакасия (-12,5%), где сотка земли стоит 225 тыс. рублей. А за месяц больше всего цена упала в Омской области (-4,3%).

В среднем по России земельные участки за последний месяц подорожали на 0,4%. Впрочем, как отмечают аналитики, о смене тренда со снижения на увеличение говорить пока рано, скорее, речь идет о стагнации.

«Рост цен на рынке земельных участков ограничен низким спросом из-за дорогой ипотеки и выводом в продажу участков из земельного банка небольших девелоперов – эти лоты экспонируются по достаточно привлекательным условиям, снижая средние цифры», – указала эксперт "Циан.Аналитика" Елена Бобровская.

На фоне снижения спроса выбор земельных участков в России за год, по сравнению с сентябрем 2024-го, вырос на 16%. Дорогая ипотека ограничила активность покупателей.

«Выбор земельных участков продолжает расти: сейчас в продаже в анализируемых регионах представлено более 142 тыс. объектов – это максимум за историю наблюдений», – говорится в исследовании.

Можно выделить две причины увеличения выбора:

низкий спрос (лоты не успевают продаваться и накапливаются в экспозиции);

на рынок выходят участки из земельного банка небольших девелоперов (для них запуск новых проектов с учетом необходимости перейти на продажи с использованием эскроу-счетов при высокой кредитной нагрузке стал невыгодным).

