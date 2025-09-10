На Алтае земельные участки в 2025 году подешевели на 11% на фоне снижения спроса
Средняя цена сотки в крае в сентябре 2025 года составила 371 тысячу рублей
10 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае земельные участки с начала 2025 года подешевели на 10,8%, а в Республике Алтай упали в цене на 0,5%, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".
«Средняя цена сотки в Алтайском крае в сентябре 2025 года – 371 тыс. рублей. За месяц цена не изменилась, а с начала года упала на 10,8%», – говорится в исследовании.
В Республике Алтай стоимость сотки самая дорогая в Сибири – 578 тыс. рублей. За месяц цена снизилась на 0,2%, а с начала года – на 0,5%.
Максимальное падение цены с начала 2025 года зафиксировали в Республике Хакасия (-12,5%), где сотка земли стоит 225 тыс. рублей. А за месяц больше всего цена упала в Омской области (-4,3%).
В среднем по России земельные участки за последний месяц подорожали на 0,4%. Впрочем, как отмечают аналитики, о смене тренда со снижения на увеличение говорить пока рано, скорее, речь идет о стагнации.
«Рост цен на рынке земельных участков ограничен низким спросом из-за дорогой ипотеки и выводом в продажу участков из земельного банка небольших девелоперов – эти лоты экспонируются по достаточно привлекательным условиям, снижая средние цифры», – указала эксперт "Циан.Аналитика" Елена Бобровская.
На фоне снижения спроса выбор земельных участков в России за год, по сравнению с сентябрем 2024-го, вырос на 16%. Дорогая ипотека ограничила активность покупателей.
«Выбор земельных участков продолжает расти: сейчас в продаже в анализируемых регионах представлено более 142 тыс. объектов – это максимум за историю наблюдений», – говорится в исследовании.
Можно выделить две причины увеличения выбора:
- низкий спрос (лоты не успевают продаваться и накапливаются в экспозиции);
- на рынок выходят участки из земельного банка небольших девелоперов (для них запуск новых проектов с учетом необходимости перейти на продажи с использованием эскроу-счетов при высокой кредитной нагрузке стал невыгодным).
Ранее эксперты выяснили, что загородные дома в Республике Алтай за лето рекордно подорожали даже по российским меркам, а в Алтайском крае, наоборот, чуть-чуть подешевели из-за падения спроса.
15:16:28 10-09-2025
Когда пишется статья про стоимость сотки земли, то обязательно нужно уточнять, что за земля! Потому что у земли бывает категория(населённых пунктов, с/х назначения и пр.), вид разрешенного использования(ИЖС, ЛПХ, ведения садоводства и пр.) Имеет значение локация земельного участка, обеспеченность его коммуникациями, соц. объектами и пр. Всё это влияет на стоимость. Указанную стоимость 371 тыс.руб/сотку можно отнести к самой высокой для земель населенных пунктов предназначенных для ИЖС и расположенную в пригородах основных агломераций края, полностью обеспеченных коммуникациями с отличной локацией. Средняя стоимость по краю, в лучшем случае, это 1(одна) тысяча рублей за сотку. Как то так...
16:29:09 10-09-2025
Гость (15:16:28 10-09-2025) Когда пишется статья про стоимость сотки земли, то обязатель... Готов завтра купить 10 соток по средней цене по кра. Но можно и за минималку. Если средняя 10. а максимум 371 то сколько ж минималка? Доплатишь? Бгг.
17:48:16 10-09-2025
Гость (16:29:09 10-09-2025) Готов завтра купить 10 соток по средней цене по кра. Но мож...
Так почему не покупаете? Заходите, к примеру, на Авито и покупаете. Очень много предложений по краю, есть даже с домами, где земля с домом уложится в 2 тыс. р/за сотку