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На барнаульца завели уголовку из-за того, что он дал ремня дочери

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности, что и привело к возбуждению дела

10 марта 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за того, что дал дочери ремня. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В пресс-службе ведомства отметили, что во время словесного конфликта мужчина несколько раз ударил девочку по ягодицам.

После этого на горожанина завели дело по ст. 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость").

Прокуроры контролируют ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подросток пошёл провожать друга после дня рождения и умер.

Комментарии 27

  • Ндаа похоже хлебнем мы еще либерализьму сполна..
    10 марта, Гость   Ответить
  • Давно надо пресекать подобные дела.В просещённой Англии уже несколько десятов лет с этим покончили после выхода пластинки Пинк Флоид на дааннкю тему.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Началось!!!! У нас вся страна получало "подж"пники" в воспитательных целях. И никого не сажали. И мы более воспитаннее были и уважали взрослых. Одно дело постоянное издевательство, избиение и др., а другое когда подросток накуролесил, получил за это (потому что слова во многих случаях не действуют), обиделся на родителя и написал заяву.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Девочку в детский дом Фамилию ей сменить на Морозову, имя ей поменять на Павлик
    10 марта, Гость   Ответить
  • В какой детдом её родитель сдал? Или просто вещи собрал и на улицу выгнал?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Еще огласке придайте и по всем школам растиражируйте
    10 марта, Гость   Ответить
  • когда подросток накуролесил, получил за это - у меня только один вопрос - а почему поучил подросток? Ведь это вы не справились с воспитанием этого подростка, следовательно, вина ваша. Значит, и получать вам. Предлагаю за косяки подростков прилюдно пороть родителей. И все будет зашибись - по вашей логике. Накосячили - получили.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Предлагаю за косяки подростков прилюдно пороть родителей" вот из-за таких идей, сейчас в школах учителей ни во что не ставят. Не будет подросток себя контролировать когда за его поведение ответственности не несёт. Пока вина будет на его родителях, которые не имеют воздействия на своих детей. Я своему после первого вызова в школу сказал "ещё раз я приду в школу выпороть и пусть меня лишают родительских прав, куда ты потом без родителей, в дет дом? Тебе же хуже, но я за тебя краснеть больше не намерен." Пока сработало. Но до 18 нам ещё взрослеть и взрослеть.
    10 марта, Гость   Ответить
  • когда подросток накуролесил, получил за это - у меня только один вопрос - а почему поучил подросток? Ведь это вы не справились с воспитанием этого подростка, следовательно, вина ваша. Значит, и получать вам. Предлагаю за косяки подростков прилюдно пороть родителей. И все будет зашибись - по вашей логике. Накосячили - получили. 23 минуты назад, Гость Ответить Демагогия во всей красе!
    10 марта, Гость   Ответить
  • когда за его поведение ответственности не несёт - во-первых, свое поведение, а не его. А во-вторых... То есть для вас ответственность - это только и исключительно порка? Ну да, конечно, это идеи виноваты, что ваше дитятко ни в грош не ставит учителя. Но никак не ваше воспитание, конечно же. Вы-то воспитывали отлично, и только отсутствие порки вырастило из вашего сына того, за кого приходится краснеть. А знаете, к чему приведет ваше "воспитание"? Ваш сын будет делать ровно то же самое, только будет лучше шифроваться. И будет не учителям хамить, а поколачивать за гаражами тех, кто слабее. Так, чтобы никто не видел.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Демагогия во всей красе! - Как у всех тут подгорело, однако. То есть вы хотите иметь право лупцевать ребенка, и чтобы вам за это ничего не было. Но никакой ответственности за поведение своего "воспитанного" таким образом дитятка нести тоже не хотите. И че бы это...
    10 марта, Гость   Ответить
  • Книга Притчей Соломоновых … 13:25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его.
    10 марта, Гость   Ответить
  • 13:25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его. - вот щас бы руководствоваться в жизни сказкой, написанной тысячи лет назад. Там еще много интересного есть, кстати. Не хотите полностью свою жизнь, так сказать, срисовать оттуда? Или будете пользоваться только тем, что вас лично не касается?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Пока сработало - и еще одно. У меня для вас плохие новости - если человека от совершения плохого поступка удерживает только и исключительно страх наказания, то он этот поступок рано или поздно все равно совершит. Когда решит, что может это сделать так, чтобы никто не видел и не узнал. Для преступников страх наказания должен быть - по крайней мере, это какое-то время удерживает их от совершения преступлений. Но вам не кажется, что тормоз в виде страха наказания для ребенка - это совершенно не тот метод, посредством которого можно воспитать эмпатию, честность и ответственность?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Но вам не кажется, что тормоз в виде страха наказания для ребенка - это совершенно не тот метод, посредством которого можно воспитать эмпатию, честность и ответственность?,,,,,,,,,, Вы что-то хотите доказать этому темному порщику? да он и слов таких не знает. "Его отец порол - человека вырастил, я и из тебя дуболома человека выращу. Снимай штаны" (с) - вот его риторика. А вы "эмпания, ответственность". Как били детей ремнями и шлангами, так и продолжат избивать. Однако, выражение придумали "дать ремня" (рука-лицо). Примерно, как дать таблетку.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "У нас вся страна получало "подж"пники" в воспитательных целя" --- Гость, ну и дебилы родители. Не справлялись с детьми, поэтому просто лупили их. Это же проще, чем воспитывать.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Побоями вполне можно почки ребенку отбить.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Книга Притчей Соломоновых … 13:25." --- Гость, о, глубоко верующие люди подтянулись. Наверное, и пост соблюдаете, и милостыню подаёте? Или вы из религии только разрешение бить своих детей вынесли?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Наверное, и пост соблюдаете, и милостыню подаёте? - не, все это должны делать окружающие. А такие, как он, хотят только контролировать исполнение всего подобного другими. "Начни с себя" - это не про них.
    10 марта, Гость   Ответить
  • В писании есть Закон, а есть нравоучение , для нормальной жизни. Закон свят и дорог, его исполнять надо было. Процитированное выше место - нравоучение. Как следует поступать. Не значит , что все так делают. Хочешь жить долго и счастливо - прислушивайся. Вот в чем смысл слов.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ух ты, сколько "яжематей" выползло. Вот на вас ваши детки и нажалуются во все возможные комитеты по защите,при первом удобном случае, а в последствии и стакан воды не подадут.
    10 марта, Гость   Ответить
  • в последствии и стакан воды не - "впоследствии" пишется вместе. А стакан воды как повод привести в жизнь человека - это пять. Ну и да, тому, кто своего ребенка бьет, конечно, стакан воды в старости обеспечен, инфа сотка. Или этот ребенок сделает ноги, как только ему исполнится 18, а здесь будет стоять обиженный вой - "мы ему все дали, а он..."
    10 марта, Гость   Ответить
  • Да чего переполошились? Это не про вас всех. От новости разит неблагополучной семьей. Судимый отец "воспитывает" дочь достаточно провокационным образом. Заводят уголовку, что подразумевает сильно заинтересованных лиц...
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а про судимость отца вы с чего взяли? Ранее он за подобное деяние отделался штафом. Повторно - уже уголовная ответственность. И где тут "заинтересованные лица? Просто не надо нарушать закон. Зачем рожать детей, если не умеешь их воспитывать?
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Ух ты, сколько "яжематей" выползло. " ---- Гость, вместо мозгов у тебя "яжемамка". Как же вы надоели со своей этолй пошлой фразочкой!!! Пошлость и тупость ваша - вот причина того, что вы яжемамкаете.
    10 марта, Гость   Ответить
  • О, вот и родственники подтянулись с подробностями. Только не со всеми
    10 марта, Гость   Ответить
  • сколько же мусора в головах комментаторов! наказывать нельзя,но нужно воспитывать. ну и идиоты,прости господи. всю эту байду с законом о шлепках протолкнули ювенальщики. ну всыпал дочке ремня,ну и что?значит было за что.
    11 марта, Гость   Ответить
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