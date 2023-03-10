На барнаульца завели уголовку из-за того, что он дал ремня дочери

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности, что и привело к возбуждению дела

10 марта 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за того, что дал дочери ремня. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В пресс-службе ведомства отметили, что во время словесного конфликта мужчина несколько раз ударил девочку по ягодицам.

После этого на горожанина завели дело по ст. 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость").

Прокуроры контролируют ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подросток пошёл провожать друга после дня рождения и умер.