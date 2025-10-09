Работники Алтайского трансформаторного завода сообщили о масштабных увольнениях
Причина массовых увольнений пока неизвестна
Около 300 человек могли уволить на Алтайском трансформаторном заводе с сентября 2025 года. Об этом amic.ru сообщили несколько бывших работников предприятия.
"Кто-то ушел сам, кого-то уволили"
Один из экс-сотрудников "Алттранса" в разговоре с журналистом amic.ru рассказал, что увольнения работников на предприятии начались в сентябре 2025 года. Однако почему это происходит, сотрудники не знают.
«Кто-то ушел сам, кого-то уволили по спискам. Говорят, что увольнения коснулись порядка 300 человек. Причин этого я не знаю, мне не сообщали, да и никому не докладывали. При этом условия и зарплата на "Алттрансе" были чуть ли не лучшими в городе. Все всегда платилось четко – день в день», – рассказал amic.ru сотрудник завода.
Информацию о массовых увольнениях подтвердил и источник радиостанции Business FM. По его словам, в сентябре несколько десятков сотрудников предприятия (преимущественно пожилого возраста) под давлением руководства написали заявления об увольнении "по собственному желанию". Также, якобы некоторым специалистам предлагали занять более низкооплачиваемые должности (например, уборщика) и человек в итоге уходил сам.
"Многих сократили"
В отделе кадров завода "Алттранс" amic.ru не подтвердили, но и не опровергли информацию о массовых увольнениях или сокращениях работников, попросив прислать запрос на почту предприятия. Amic.ru запрос отправил.
При этом редакция Business FM в конце сентября уже отправляла на почту завода запрос на тему увольнения работников в "Алттрансе", однако до сих пор ответа так и нет. В Управлении Алтайского края по труду и занятости радиостанции ответили, что на 29 сентября 2025 года информации о предстоящих сокращениях работников "Алттранса" не поступало.
На данный момент на сайте "Алттранса" на странице "Вакансии" нет ни одной записи. Судя по информации на сайте checko.ru, на "Алттрансе" в 2024 году работало 660 человек. Год назад выручка предприятия составила 5 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,1 млрд рублей.
Напомним, что Алтайский трансформаторный завод – один из крупнейших в России производителей продукции электротехнического назначения, он выпускает разные виды трансформаторов и комплексные трансформаторные подстанции, работает в разных регионах России и в других странах.
08:01:17 09-10-2025
Это Капитализм!!!
Детка...
09:24:11 10-10-2025
Гость (08:01:17 09-10-2025) Это Капитализм!!! Детка... ... Просто у нас в стране год от года никто не застрахован ни от чего. В 24 году могло быть все ок, а в 25-полная хрень. Что и происходит сейчас. И не только на Алттрансе. Просто у них все в чистую было. Знаю точно, что на Алттрансе не от хорошей жизни лютые сокращения. Заказов трансформаторов в разы меньше, поэтому и пошла волна сокращений. Сначала людей в отпуска отправляли, потом сокращали.
08:14:14 09-10-2025
И это только начало!?
09:08:06 09-10-2025
Странно как-то, с одной стороны небывалый рост всего и везде вызвавший дефицит кадров. С другой стороны просачивающаяся информация о сокращениях на различных предприятиях. И вроде бы и то и другое правда, но как?
09:13:01 09-10-2025
Гость (09:08:06 09-10-2025) Странно как-то, с одной стороны небывалый рост всего и везде... Рапортуют все хорошо! у них там..а у нас тут (((
10:00:03 09-10-2025
Гость (09:08:06 09-10-2025) Странно как-то, с одной стороны небывалый рост всего и везде...
"небывалый рост всего и везде"
И, боже вас, сохрани, не читайте до обеда российских газет )))
09:14:56 09-10-2025
ну если тендер проиграли, который их должен был кормить, то понятно.
я вот по своей линии если бы проиграл, то и меня бы сократили.
это капитализм называется.
09:16:40 09-10-2025
Проиграли тендер > нет заказов > нет работы > сокращают штат.
Это нормальное явление в условиях рыночной экономики.
Уволенные работники могут прийти в бюро трудоустройства, и им там подыщут вакансии на более высокооплачиваемые работы, потому что государство заботится о населении.
09:28:00 09-10-2025
Гость (09:16:40 09-10-2025) Проиграли тендер > нет заказов > нет работы > сокра... ну хотели же колбасу, жвачку, джинсы и и кока колу - теперь этого всего вдоволь.
09:43:27 09-10-2025
Гость (09:28:00 09-10-2025) ну хотели же колбасу, жвачку, джинсы и и кока колу - теперь... Странно. Я хотел хамон, текилу и брюки валентино. Где этого вдоволь?
10:24:18 09-10-2025
Гость (09:43:27 09-10-2025) Странно. Я хотел хамон, текилу и брюки валентино. Где этого ... хамона и валентино, на всех не хватит.
рекомендую ознакомится с доктриной о бесконечных запросах и ограниченных возможностях
18:23:16 09-10-2025
Гость (09:28:00 09-10-2025) ну хотели же колбасу, жвачку, джинсы и и кока колу - теперь... Бог с вами, это модно с натяжкой сказать разве что про прошлые поколения. Очереди, карточки, талоны появились раньше того о чем вы пишите. Решение принимали не граждане. В России перемены не идут снизу, они всегда идут сверху. Царь то хороший.
09:58:09 09-10-2025
Гость (09:16:40 09-10-2025) Проиграли тендер > нет заказов > нет работы > сокра...
Слишком тонко)
10:33:09 09-10-2025
Вот вам и капиталистическая благодать .Одним миллиардные прибыли ,другим жизнь на грани выживания.И что это за давление на персонал со стороны руководства?Трудовое законодательство по боку?Пусть сокращают на законных основаниях и выплачивают пособия,не надо поддаваться на провокации.Странные какие то перспективы у нас в нашей жизни с такою то системушкой.Болтают ,что везде всё прекрасно и удивительно ,а на деле полный крах.
10:57:42 09-10-2025
Акакий (10:33:09 09-10-2025) Вот вам и капиталистическая благодать .Одним миллиардные при... Даю подсказку по увольнениям и пособиям. Работяг нанимать на минимальный оклад. По результатам каждого месяца отдельным приказом премировать "за достигнутые успехи", "за качественную работу" и т.п. Работяга получает нормально по итогу и не бузит. Но в случае сокращения работяге выплачивается минимум считая от голого оклада, и для работодателя даже увольнение работяги по закону не несет большой финансовой нагрузки.
11:26:11 09-10-2025
Гость (10:57:42 09-10-2025) Даю подсказку по увольнениям и пособиям. Работяг нанимать н... Так ,голуба,а каких ты работяг найдёшь на минимальный оклад?Кто согласится на подобные эксперименты?Алкаши ,которым всё равно?Путёвые работники не пойдут на эту удочку,останешься при своих интересах.
12:40:24 09-10-2025
Акакий (11:26:11 09-10-2025) Так ,голуба,а каких ты работяг найдёшь на минимальный оклад?... У меня оклад 1/2 от МРОТ .По факту оклад 60тр.+% . Сокращать меня никто и не планирует, наоборот руководство строит плавны на будующее, и я не считаю себя не путёвым работником, как ты говоришь. Что говоришь, кредит не дадут? Так мне и не нужен под такие конские %, его и с "белой" историей сейчас не дают. Что говоришь, пенсионные отчисления копейки? Так мне 48 и до 65 может быть еще и не доживу с такой "перспективой"
14:47:55 09-10-2025
Гость (12:40:24 09-10-2025) У меня оклад 1/2 от МРОТ .По факту оклад 60тр.+% . Сокращать... Кредит дают глядя на 2НДФЛ.
И если у тебя оклад 10.000, а регулярные премии 100.000, банки будут драться за тебя.
14:56:38 09-10-2025
Гость (14:47:55 09-10-2025) Кредит дают глядя на 2НДФЛ. И если у тебя оклад 10.000, ... Если премия официальная, а не в конверте
17:45:38 09-10-2025
Гость (14:47:55 09-10-2025) Кредит дают глядя на 2НДФЛ. И если у тебя оклад 10.000, ... Чушь не несите,дают по справке,сделанной по форме банка.
14:55:25 09-10-2025
Акакий (11:26:11 09-10-2025) Так ,голуба,а каких ты работяг найдёшь на минимальный оклад?... Открою тебе страшную тайну, но в большинстве коммерческих фирм нашего города так и сделано, причем очень крупных фирм, лидеров отраслей. Оклад порядка 20 т, остальное типо премии, которой на раз можно лишить. И надбавки за работу с Гостайной например платятся с этого копеечного оклада, а не со всей ЗП. И работают именно путевые, как ты говоришь, работники в таких условиях, т.к. в Барнауле по факту с нормально оплачиваемой работой очень плохо.
15:20:57 09-10-2025
Гость (14:55:25 09-10-2025) Открою тебе страшную тайну, но в большинстве коммерческих фи... Открою более страшную тайну, во всех государственных и муниципальных организациях (в том числе админисирации) оклад менее МРОТ. Затем идут всякие надбавки и премии за сложность и т.л. У муниципальных служащих оклад в районе 6000р
21:00:10 12-10-2025
Гость (10:57:42 09-10-2025) Даю подсказку по увольнениям и пособиям. Работяг нанимать н... При сокращении выплачивается средний доход за несколько месяцев, без вычета налогов.
11:28:16 09-10-2025
Акакий (10:33:09 09-10-2025) Вот вам и капиталистическая благодать .Одним миллиардные при... Акакий, а в совке будто не так было)))
11:36:30 09-10-2025
Гость (11:28:16 09-10-2025) Акакий, а в совке будто не так было))) ... Там был Кзот,который попробуй нарушь.Не рад ,потом будешь.
07:35:05 10-10-2025
Акакий (11:36:30 09-10-2025) Там был Кзот,который попробуй нарушь.Не рад ,потом будешь.... И был государственный перечень должностей, категорий, разрядов для предприятий различных категорий с указанием оклада. И финорганы, комитеты советского контроля строго проверяли на соответствие этому справочнику. Быстро обман находили с соответствующими для руководства предприятия выводами. И приписки достаточно быстро выявлялись .
11:20:43 09-10-2025
Эта "игра" в оклад и премиальные лазейка для работодателя, которую все видят, кроме тех, кто закон пишет.
15:24:55 09-10-2025
Гость (11:20:43 09-10-2025) Эта "игра" в оклад и премиальные лазейка для работодателя, к... Так вроде нарочно придумано, чтобы мотивировать работников. Кто лучше и больше работает, у того надбавки больше. На деле, кто ближе начальнику (кум, брат, сват...)
12:48:46 09-10-2025
Когда читаю про такие не очень приятные, мягко говоря, капиталистические действия, всегда про себя говорю, что слава Богу, чть бОльшую часть жизни прожил при социализме.Не было таких жутких явлений, как выброс людей на улицу.Всегда при сокращении предлагали работу на другом предприятии при той же зарплате. А если без новых предложений и без аналогичной зарплаты, подключались многие службы вплоть до крайкома КПСС.
14:45:58 09-10-2025
Странно. С учетом того как выносится на западе страны энергетика и трансформаторы, надо как минимум все быстро восстанавливать, а как максимум делать большой стратегический запас трансформаторов и сопутствующего оборудования.
Ну и маловероятный но фантастический шанс, что конфликт закончится, и вна Украине компании будут принимать участие в восстановлении энергетики пострадавших регионов на коммерческой основе. А там фронт работ на годы вперед.
16:32:44 09-10-2025
В трудовом кодексе повышение окладов ежегодное прописано. Только получить индексацию можно после увольнения и через суд.
16:37:25 09-10-2025
Опять какая нибудь " Васильева Евгения" в тендер залезла. Как же тошно смотреть на эти коррупционные около властные ..... Реально по ним расстрел вводить, чтобы не размножались, и проблема с демографией решится сразу!
16:58:53 09-10-2025
Это оптимизация - потом трансформаторы подешевеют...
08:27:44 11-10-2025
На Алттранс и по сей момент держат весь люд в подвешанном состоянии. А уволили да, очень много людей, подтверждаю!