Работники Алтайского трансформаторного завода сообщили о масштабных увольнениях

09 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Завод "Алттранс"/ Скриншот из видео на сайте alttrans.ru

Около 300 человек могли уволить на Алтайском трансформаторном заводе с сентября 2025 года. Об этом amic.ru сообщили несколько бывших работников предприятия.

"Кто-то ушел сам, кого-то уволили"

Один из экс-сотрудников "Алттранса" в разговоре с журналистом amic.ru рассказал, что увольнения работников на предприятии начались в сентябре 2025 года. Однако почему это происходит, сотрудники не знают.

«Кто-то ушел сам, кого-то уволили по спискам. Говорят, что увольнения коснулись порядка 300 человек. Причин этого я не знаю, мне не сообщали, да и никому не докладывали. При этом условия и зарплата на "Алттрансе" были чуть ли не лучшими в городе. Все всегда платилось четко – день в день», – рассказал amic.ru сотрудник завода.

Информацию о массовых увольнениях подтвердил и источник радиостанции Business FM. По его словам, в сентябре несколько десятков сотрудников предприятия (преимущественно пожилого возраста) под давлением руководства написали заявления об увольнении "по собственному желанию". Также, якобы некоторым специалистам предлагали занять более низкооплачиваемые должности (например, уборщика) и человек в итоге уходил сам.

"Многих сократили"

В отделе кадров завода "Алттранс" amic.ru не подтвердили, но и не опровергли информацию о массовых увольнениях или сокращениях работников, попросив прислать запрос на почту предприятия. Amic.ru запрос отправил.

При этом редакция Business FM в конце сентября уже отправляла на почту завода запрос на тему увольнения работников в "Алттрансе", однако до сих пор ответа так и нет. В Управлении Алтайского края по труду и занятости радиостанции ответили, что на 29 сентября 2025 года информации о предстоящих сокращениях работников "Алттранса" не поступало.

На данный момент на сайте "Алттранса" на странице "Вакансии" нет ни одной записи. Судя по информации на сайте checko.ru, на "Алттрансе" в 2024 году работало 660 человек. Год назад выручка предприятия составила 5 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,1 млрд рублей.

Напомним, что Алтайский трансформаторный завод – один из крупнейших в России производителей продукции электротехнического назначения, он выпускает разные виды трансформаторов и комплексные трансформаторные подстанции, работает в разных регионах России и в других странах.