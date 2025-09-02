На Эльбрусе во время восхождения москвичку накрыло камнепадом

Пострадавшая была в составе незарегистрированной группы

02 сентября 2025, 17:25, ИА Амител

Горы в Республике Алтай / Фото: amic.ru

На Эльбрусе под камнепад попала туристка из Москвы. Несчастный случай произошел в районе скал Пастухова на высоте около 4,6 тысячи метров, сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина поднималась на гору в составе группы из восьми человек, не оформленной через официальных гидов.

Во время восхождения начался камнепад, и москвичка оказалась под обвалом. Она получила травмы, подробности о ее состоянии уточняются.

