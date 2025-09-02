НОВОСТИПроисшествия

На Эльбрусе во время восхождения москвичку накрыло камнепадом

Пострадавшая была в составе незарегистрированной группы

02 сентября 2025, 17:25, ИА Амител

Горы в Республике Алтай / Фото: amic.ru
На Эльбрусе под камнепад попала туристка из Москвы. Несчастный случай произошел в районе скал Пастухова на высоте около 4,6 тысячи метров, сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина поднималась на гору в составе группы из восьми человек, не оформленной через официальных гидов.

Во время восхождения начался камнепад, и москвичка оказалась под обвалом. Она получила травмы, подробности о ее состоянии уточняются.

Горы / Фото: amic.ru

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

18:19:21 02-09-2025

Ну куда их всех несёт!!!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:33:00 02-09-2025

Еще одна....

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:58 02-09-2025

Отбитые люди,не дорожат жизнью ну и поделом им тогда нечего 10горевать10

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:06:41 02-09-2025

"...Мы встречали облака на Эльбрусе -
Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе..."

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:00 02-09-2025

Неймётся искателям приключений? Или в горы бегут, спасаясь от насущных бытовых проблем?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:02:16 02-09-2025

Сколько раз я задавал этот вопрос альпинистам - зачем вы туда идете, рискуете своей и чужой жизнями, ответ был один - "ты не поймешь"...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:34:16 02-09-2025

в горах какой-то бум на дураков

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:55 02-09-2025

Гость (21:34:16 02-09-2025) в горах какой-то бум на дураков... Так старая пословица - умный в гору не пойдет...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:21:53 03-09-2025

Почему люди в горы идут? А почему они автогонками занимаются? Что, это безопасный вид спорта? Почему дайвингом занимаются, почему с парашютом прыгают, почему на вингсьютах в расщелину горного хребта пролетают, зачем бейсджампинг с небоскребов, зачем гонки на реактивных катерах, зачем в конце концов Смертин по пустыне марафоны ходит в +50 Цельсия? Вам реально не понять. Проснулся - лоховоз - работа - лоховоз - Мария-Ра - Бочка и полторашка пива - телевизор дома. Вот ваш маршрут. Вы живете? Не-а. Существуете.

  0 Нравится
Ответить
