На Эльбрусе во время восхождения москвичку накрыло камнепадом
Пострадавшая была в составе незарегистрированной группы
02 сентября 2025, 17:25, ИА Амител
Горы в Республике Алтай / Фото: amic.ru
На Эльбрусе под камнепад попала туристка из Москвы. Несчастный случай произошел в районе скал Пастухова на высоте около 4,6 тысячи метров, сообщает Telegram-канал Shot.
Женщина поднималась на гору в составе группы из восьми человек, не оформленной через официальных гидов.
Во время восхождения начался камнепад, и москвичка оказалась под обвалом. Она получила травмы, подробности о ее состоянии уточняются.
Ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова раскрыла возможные сценарии спасения Натальи Наговициной, которая уже более двух недель находится на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии с переломом ноги.
18:19:21 02-09-2025
Ну куда их всех несёт!!!
18:33:00 02-09-2025
Еще одна....
18:59:58 02-09-2025
Отбитые люди,не дорожат жизнью ну и поделом им тогда нечего 10горевать10
19:06:41 02-09-2025
"...Мы встречали облака на Эльбрусе -
Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе..."
20:00:00 02-09-2025
Неймётся искателям приключений? Или в горы бегут, спасаясь от насущных бытовых проблем?
21:02:16 02-09-2025
Сколько раз я задавал этот вопрос альпинистам - зачем вы туда идете, рискуете своей и чужой жизнями, ответ был один - "ты не поймешь"...
21:34:16 02-09-2025
в горах какой-то бум на дураков
22:52:55 02-09-2025
Гость (21:34:16 02-09-2025) в горах какой-то бум на дураков... Так старая пословица - умный в гору не пойдет...
08:21:53 03-09-2025
Почему люди в горы идут? А почему они автогонками занимаются? Что, это безопасный вид спорта? Почему дайвингом занимаются, почему с парашютом прыгают, почему на вингсьютах в расщелину горного хребта пролетают, зачем бейсджампинг с небоскребов, зачем гонки на реактивных катерах, зачем в конце концов Смертин по пустыне марафоны ходит в +50 Цельсия? Вам реально не понять. Проснулся - лоховоз - работа - лоховоз - Мария-Ра - Бочка и полторашка пива - телевизор дома. Вот ваш маршрут. Вы живете? Не-а. Существуете.