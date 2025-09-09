При пожаре в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске погибли 28 крокодилов и одна черепаха

Крокодиловая ферма и зоопарк работали незаконно

09 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Крокодилы и другие рептилии погибли в зоопарке / Источник фото: Shot

В Ейске при пожаре в зоопарке "Крокодиловый каньон" погибли 28 крокодилов и одна черепаха. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Еще двух рептилий удалось спасти.

По данным издания, владелец объекта – 42-летний предприниматель Дмитрий Петелин – доставлен на допрос. Установлено, что крокодиловая ферма и "трогательный зоопарк" действовали через статус индивидуального предпринимателя без необходимой лицензии на содержание экзотических животных.

«Всего в "Крокодиловом каньоне" находились около 30 крокодилов длиной до трех метров, а также игуаны, крупные черепахи и змеи. Здание было полностью уничтожено огнем, выжили лишь несколько животных», – пишет Telegram-канал.

Ранее посетители жаловались на завышенные цены и навязчивые услуги. Входной билет стоил 1200 рублей, кормление животных – 400 рублей, а фотографии – 6500 рублей. Туристы отмечали, что фотографы буквально следовали за ними по всей территории.

По факту пожара и деятельности зоопарка проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на одной из турбаз, расположенной возле озера Ая, отдыхающих возмутил "мини-зоопарк", в котором содержат разных животных в "ужасных условиях".