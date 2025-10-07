Наблюдательный совет утвердил номинантов премии "Народный знак качества" для голосования

В него входят независимые эксперты, которые контролируют прозрачность премии

07 октября 2025, 15:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уже завтра, 8 октября 2025 года, стартует народное голосование за лучшие (любимые) компании Алтайского края, которые выйдут в финал премии "Народный знак качества". Той, которую называют одной из самых значимых премий в сфере регионального бизнеса и потребительского доверия.

А накануне столь серьезного события организаторы (информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул) провели заседание наблюдательного совета НЗК.

Члены совета подвели итоги и проанализировали список участников второго этапа конкурса, утвердили номинантов и обсудили ряд моментов, касающихся прозрачности голосования и ответственности за попытки накрутки голосов. Также проговорили регламент предстоящих этапов конкурса.

Для тех, кто забыл, напоминаем: в наблюдательный совет входят независимые эксперты, которые контролируют прозрачность и объективность всех этапов премии, следят за соблюдением критериев отбора.

Кто в совете?

– Елена Абдулаева, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства;

– Александр Евстигнеев, представитель губернатора и правительства в АКЗС;

– Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;

– Алексей Свечников, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам экономики и предпринимательства;

– Владимир Семенов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС;

– Станислав Татаринцев, руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края.

Сколько компаний участвуют в конкурсе?

Во второй этап премии вышли по десять компаний в каждой номинации. Их списки, согласно положению премии, будут опубликованы на сайте уже завтра, 8 октября, в 10:00.

На первом этапе жители номинировали на участие в премии 581 компанию Алтайского края, всего же поступило 11 726 заявок.

«Это на 17% больше, чем год назад. Такая активность нас очень радует. Увеличилась и географическая представленность компаний-номинантов. Больше стало компаний из городов и районов Алтайского края, в числе заявленных бизнесов представители Бийска, Белокурихи, Благовещенки, Волчихи, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Павловска, Рубцовска, Зонального и Немецких районов и др., но организаций из Барнаула по-прежнему больше всего. Надеемся, что в следующем году количество краевых компаний увеличится», – отметила руководитель проекта "Народный знак качества" Татьяна Бондарева.

Не все компании смогли попасть во второй этап: некоторые из них являются победителями 2024 года, и по условиям конкурса в этом году они не могут принять участие в премии.

Самой популярной стала номинация "Медцентр года", 25% заявок поступило именно сюда. А наиболее серьезная конкурентная борьба происходила в номинации "Рестораны и кафе года" – здесь 84 компании претендовали на попадание в шорт-лист в 2025 году.

Активно показали себя и две новые номинации: "Бьюти-центр" и "Семейный бизнес".

Когда станет известно имя победителя?

Второй этап стартует в среду, 8 октября. Модераторы конкурса строго следят за тем, чтобы не было никаких накруток голосов. А такое в прошлые годы происходило. Причем порой накручивали голоса конкурентам, рассчитывая, что организаторы снимут их с голосования. Но специалисты интриги вовремя пресекали. И вот главное пожелание от экспертов: да будет битва честной (чтобы никому не было мучительно стыдно)!

Продлится голосование до 6 ноября. Победители премии "Народный знак качества" (как и в прошлые годы) станут известны на церемонии награждения. В этом году она пройдет 18 ноября.

Ой, я не местный. Что за премия "Народный знак качества"?

Премия "Народный знак качества" – это ежегодный региональный проект, цель которого – определить и поощрить лучшие компании Алтайского края в самых разных отраслях.

Самое ценное и самое главное то, что победителей премии выбирают жители региона путем народного голосования. Это значит, что люди голосуют за те компании, кому по-настоящему доверяют. А чтобы заслужить такое доверие, нужно работать честно.

Таким образом, премия "Народный знак качества" помогает поддержать добросовестный бизнес Алтайского края.