Успешный старт в столице. Как поступить в московский университет и сразу найти работу по специальности

По данным ТАСС, у 70% россиян среднемесячный доход не превышает 25 тысяч рублей. Этого мало для комфортной жизни, но улучшить своё материальное положение часто не позволяет квалификация. При этом оплатить обучение с таким доходом затруднительно, а брать кредит или заём — рискованно.

Но сейчас есть возможность получить перспективную профессию без значительных стартовых вложений. Так, университет «Синергия» (Московский финансово-промышленный университет) запустил проект «Работа + образование». Участники проекта смогут переехать в Москву и получить там «вышку», одновременно работая по выбранной специальности. Об этом рассказала Ирина Сорокина, директор барнаульского филиала университета.

Ирина Сорокина, директор барнаульского филиала университета «Синергия»

Учиться и работать в Москве — просто

Программа «Работа + образование» впервые стартует в 2022 году. Она даёт возможность студенту одновременно поступить в Московский финансово-промышленный университет на очное обучение и устроиться на работу в одну из компаний-партнёров по выбранной специальности.

«У нас при университете в Москве есть кадровые консультанты, которые сначала онлайн, а потом очно взаимодействуют с будущим абитуриентом: помогают ему составить резюме, подбирают место работы, проходят вместе с ним собеседование и поддерживают на первых этапах испытательного срока. То есть в Москву студент уезжает, уже зная, где и кем он будет работать», — объяснила Ирина Сорокина.

Сейчас по этой программе можно поступить на одно из трёх направлений: общий менеджмент, менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе и информационные системы и технологии. По этим же направлениям студенты будут трудоустраиваться с первого курса обучения.

Учёба займёт четыре года — это полноценный бакалавриат. При этом занятия будут только в выходные дни, чтобы с понедельника по пятницу студент мог полностью погрузиться в работу, не переживая за пропущенные семинары и коллоквиумы.

Стоимость такого обучения — 40 тысяч в семестр. При этом оплачивать его можно постепенно — помесячно или посеместрово.

«На старте студенту нужно заплатить только за первый семестр. В дальнейшем он будет трудоустроен, и последующее обучение уже сможет оплачивать со своей зарплаты», — подчеркнула спикер.

Кстати, о зарплате — она будет не менее 40 тысяч в месяц. Если студент будет ярко себя проявлять на работе, оплата труда будет расти.

О жилье участникам программы также не надо беспокоиться — для них выделены места в современном комфортабельном общежитии университета с двухместным размещением. Проживание здесь платное, но, как отмечает Ирина Сорокина, это значительно дешевле аренды жилья в Москве.

Узнать подробнее о программе и подать документы можно в филиале университета «Синергия» в Барнауле по адресу: пр. Красноармейский, 77. Здесь вам расскажут обо всех этапах поступления в вуз и закрепят за вами консультанта, который будет отвечать за ваше трудоустройство.

«Задача нашего филиала — сделать всё, чтобы ваше поступление по программе „Работа + образование“ прошло комфортно, просто и понятно. Вам не нужно искать жильё и куда-то лететь, пока вы не подберёте оптимальный вариант трудоустройства. Вы полетите именно „на всё готовое“», — добавила директор барнаульского филиала «Синергии».

От юриспруденции до киберспорта

Но, конечно, в филиале университета «Синергия» в Барнауле есть и много других возможностей. Здесь вы можете поступить на любое более чем из 70 направлений обучения по программам колледжа, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или дополнительного образования.

«Классические юриспруденция и экономика каждый год бьют рекорды по количеству студентов. Но наш университет не стоит на месте, и мы регулярно вводим новые, уникальные для нашей страны направления обучения. Например, сейчас у нас очень популярны факультеты киберспорта и игровой индустрии, анимации, арт-бизнеса», — рассказала Ирина Сорокина.

Обучение полностью дистанционное и проходит на специально созданной для университета онлайн-платформе.

«Два года назад всему миру пришлось узнать, что такое дистант. Но в нашем университете такой режим обучения реализуется уже около 12 лет. Наша онлайн-платформа даёт доступ к мультиформатным учебным материалам, интерактивному тестированию, видеолекциям, семинарам и мастер-классам для всех направлений обучения», — отметила спикер.

Зачисление проходит каждый месяц. Это очень удобно: вы решили, что пора начать учиться, и можно почти сразу приступить, не откладывая на 1 сентября. Приходите, подаёте документы и со следующего месяца вы — студент.

«На мой взгляд, важно не то, что вы можете получить высшее образование не выходя из дома, а то, что вы можете получать его, уезжая куда угодно и сколько угодно, лишь имея под рукой компьютер с выходом в интернет», — подчеркнула Сорокина.

Очная форма обучения тоже есть, но только в Москве — в главном корпусе университета. Но там есть возможность и очно-заочного, и вечернего обучения, и обучения выходного дня — при желании учёбу можно совмещать с работой. Но поступить в Москву также можно через барнаульский филиал, где вам помогут собрать документы, сдать вступительные экзамены и забронировать общежитие.

Отметим, что зачисление на очное обучение проходит по традиционной модели: летом — приёмная комиссия, 1 сентября — начало учебного года.

Московский финансово-промышленный университет, представительство в г. Барнауле

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