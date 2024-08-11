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Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Электромонтажникам предлагают в среднем 103,4 тысячи рублей, комплектовщикам — 86,6 тысяч рублей, а слесарям — 85,4 тысячи рублей

11 августа 2024, 19:59, ИА Амител

Слесарь за работой / Фото: unsplash.com
Слесарь за работой / Фото: unsplash.com

Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли эксперты сервиса "Работа.ру".

По словам директора по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елены Артемьевой, электромонтажникам предлагают в среднем 103,4 тысячи рублей, комплектовщикам — 86,6 тысяч рублей, а слесарям — 85,4 тысячи рублей.

Следующими идут разнорабочие, электромонтеры и электрики — 78 тысяч рублей, 76,8 тысячи рублей и 71,1 тысячи рублей соответственно. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщикам платят меньше — 48,7 тысячи рублей.

Комментарии 4

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Musik

22:50:10 11-08-2024

А есть статистика по нерабочим специальностям?

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Кхм...

01:17:39 12-08-2024

Электромонтажник - может быть...

  4 Нравится
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Коля

06:17:19 12-08-2024

Сказки

  6 Нравится
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Мусик

13:31:41 12-08-2024

дневная зп по некоторым нерабочим превышает месячную зп рабочих. факт.

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