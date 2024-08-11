Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Электромонтажникам предлагают в среднем 103,4 тысячи рублей, комплектовщикам — 86,6 тысяч рублей, а слесарям — 85,4 тысячи рублей

11 августа 2024, 19:59, ИА Амител

Слесарь за работой / Фото: unsplash.com

Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли эксперты сервиса "Работа.ру".

По словам директора по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елены Артемьевой, электромонтажникам предлагают в среднем 103,4 тысячи рублей, комплектовщикам — 86,6 тысяч рублей, а слесарям — 85,4 тысячи рублей.

Следующими идут разнорабочие, электромонтеры и электрики — 78 тысяч рублей, 76,8 тысячи рублей и 71,1 тысячи рублей соответственно. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщикам платят меньше — 48,7 тысячи рублей.