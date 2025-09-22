"Не единственная в районе". Ученики школы под Новосибирском учатся с трещинами в здании

Жители жалуются, что вынуждены справляться с проблемами своими силами

22 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Трещины в школе

В Татарском районе Новосибирской области проблемной оказалась не только рухнувшая школа № 5. Жители села Николаевка сообщают, что их средняя школа уже два года находится в аварийном состоянии: стены пошли трещинами, зимой в классах холодно, и дети вынуждены сидеть на уроках в куртках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам родителей, занятия физкультурой давно проводят в актовом зале, поскольку спортивный зал оказался непригоден. Летом на стенах установили пломбы, предупредив, что если они лопнут – ситуация станет критической. Несмотря на это, школу приняли к новому учебному году и 1 сентября дети пошли учиться в старое здание.

«Местные жители вспоминают, что еще в 2024 году в село приезжали представители областного Минобразования и районной администрации. Тогда обещали капремонт, но работы так и не начались. Тем временем в этом году трещины пошли уже по второй стене», – отметили в Telegram-канале.

Директор школы признает, что ждать скорого ремонта бессмысленно, хотя ситуация с безопасностью и условиями обучения продолжает ухудшаться.

Ранее в городе Татарске произошло обрушение здания школы. Часть конструкции буквально сложилась на глазах у очевидцев.