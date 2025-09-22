"Не единственная в районе". Ученики школы под Новосибирском учатся с трещинами в здании
Жители жалуются, что вынуждены справляться с проблемами своими силами
22 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
В Татарском районе Новосибирской области проблемной оказалась не только рухнувшая школа № 5. Жители села Николаевка сообщают, что их средняя школа уже два года находится в аварийном состоянии: стены пошли трещинами, зимой в классах холодно, и дети вынуждены сидеть на уроках в куртках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По словам родителей, занятия физкультурой давно проводят в актовом зале, поскольку спортивный зал оказался непригоден. Летом на стенах установили пломбы, предупредив, что если они лопнут – ситуация станет критической. Несмотря на это, школу приняли к новому учебному году и 1 сентября дети пошли учиться в старое здание.
«Местные жители вспоминают, что еще в 2024 году в село приезжали представители областного Минобразования и районной администрации. Тогда обещали капремонт, но работы так и не начались. Тем временем в этом году трещины пошли уже по второй стене», – отметили в Telegram-канале.
Директор школы признает, что ждать скорого ремонта бессмысленно, хотя ситуация с безопасностью и условиями обучения продолжает ухудшаться.
Ранее в городе Татарске произошло обрушение здания школы. Часть конструкции буквально сложилась на глазах у очевидцев.
15:50:53 22-09-2025
Деньги же на другое важнее, нежели на людей
15:59:13 22-09-2025
Гость (15:50:53 22-09-2025) Деньги же на другое важнее, нежели на людей... На прожекты и часовни, дурацкие знаки и лестницы в никуда, Достоевский туда же.
16:27:50 22-09-2025
Откатов нет, ремонта нет. Бизнес. Как там в фильме " В очередь.. и т. д.."
19:39:00 22-09-2025
положение с аварийными школами в стране катастрофическое, власти не реагируют. В Алтайском крае проблему стараются не афишировать, что десятки аварийных школ закрылись, а новые не отстроены
19:39:18 22-09-2025
вот говорят детей нет, рожайте. А потом - что? пусть на них нападают мигранты, давят самокаты и пусть на них рушатся садики и школы?!!! так что-ли???!!!
13:09:32 23-09-2025
Главное в Таджикистане школы построить, а мы уж как-нибудь...