"Не хочет работать". Путин в шутку назвал Пескова лентяем
Президент России пошутил над своим пресс-секретарем, торопившимся завершить общение с журналистами
04 сентября 2025, 08:25, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами в Пекине, пошутил над своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Глава государства назвал его лентяем. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе пресс-конференции Песков несколько раз говорил представителям прессы, что следующий вопрос станет заключительным. Однако СМИ продолжали общаться с российским лидером.
«Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
В ответ ему Путин заявил, что пресс-конференция близится к концу.
«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», – в шутку прокомментировал он работу Пескова.
Российский лидер в ходе общения с журналистами подвел итоги своего четырехдневного визита в Китай. Напомним, он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и посетил военный парад, приуроченный к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, Путин провел серию встреч с мировыми лидерами.
08:42:42 04-09-2025
Ночью надо отдыхать. всем. Кроме пожарников не дай Бог.
08:47:37 04-09-2025
№В каждой шутке есть доля шутки..."
08:55:34 04-09-2025
Лодырь
08:58:10 04-09-2025
За их доход, можно и клоуном, и лентяям
09:33:41 04-09-2025
Какая смешная шутка, мне очень понравилось.
10:33:10 04-09-2025
Уволь, раз лентяй