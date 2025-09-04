"Не хочет работать". Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Президент России пошутил над своим пресс-секретарем, торопившимся завершить общение с журналистами

04 сентября 2025, 08:25, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами в Пекине, пошутил над своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Глава государства назвал его лентяем. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Песков несколько раз говорил представителям прессы, что следующий вопрос станет заключительным. Однако СМИ продолжали общаться с российским лидером.

«Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

В ответ ему Путин заявил, что пресс-конференция близится к концу.

«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», – в шутку прокомментировал он работу Пескова.

Российский лидер в ходе общения с журналистами подвел итоги своего четырехдневного визита в Китай. Напомним, он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и посетил военный парад, приуроченный к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, Путин провел серию встреч с мировыми лидерами.