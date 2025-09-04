НОВОСТИПолитика

"Не хочет работать". Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Президент России пошутил над своим пресс-секретарем, торопившимся завершить общение с журналистами

04 сентября 2025, 08:25, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами в Пекине, пошутил над своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Глава государства назвал его лентяем. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Песков несколько раз говорил представителям прессы, что следующий вопрос станет заключительным. Однако СМИ продолжали общаться с российским лидером.

«Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

В ответ ему Путин заявил, что пресс-конференция близится к концу.

«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», – в шутку прокомментировал он работу Пескова.

Российский лидер в ходе общения с журналистами подвел итоги своего четырехдневного визита в Китай. Напомним, он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и посетил военный парад, приуроченный к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, Путин провел серию встреч с мировыми лидерами.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин / Фото: kremlin.ru

"Взялись за руки и пообещали сотрудничать". Лидеры России, Индии и Китая бросили вызов США

Как отмечают западные СМИ, жест глав государств стал мощным сигналом для Вашингтона
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Россия Политика Дмитрий Песков Китай

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:42:42 04-09-2025

Ночью надо отдыхать. всем. Кроме пожарников не дай Бог.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:37 04-09-2025

№В каждой шутке есть доля шутки..."

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

08:55:34 04-09-2025

Лодырь

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:10 04-09-2025

За их доход, можно и клоуном, и лентяям

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:41 04-09-2025

Какая смешная шутка, мне очень понравилось.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:10 04-09-2025

Уволь, раз лентяй

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров