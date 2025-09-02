"Сообщество с единой судьбой". Главные итоги саммита ШОС в Китае

Почему нынешние саммит ШОС и визит президента РФ в КНР уже называют судьбоносными?

02 сентября 2025, 13:38, ИА Амител

Владимир Путин перед началом заседания Совета глав государств – членов ШОС / Фото: kremlin.ru

Четырехдневный визит Владимира Путина в КНР уникален уже своей продолжительностью, но не только этим. Эксперты ожидали очередную встряску международной конфигурации, не ниже, чем после встречи российского и американского лидеров в Анкоридже. И не зря. Саммит ШОС, который прошел 31 августа и 1 сентября, показал миру, что на планете не может быть одного "гегемона", новое мироустройство уже зарождается.

Пять принципов

Лидер КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на саммите ШОС предложил всем участникам свою инициативу будущего глобального управления и "создания сообщества с единой судьбой человечества". Кратко она укладывается в пять главных принципов справедливого мира:

суверенное равенство;

соблюдение принципов международного права;

курс на многосторонность;

отстаивание ориентированного на людей подхода;

концентрация на реальных действиях.

Президент РФ Владимир Путин эту инициативу не только поддержал, назвав "новой, более эффективной и функциональной системой глобального управления", но и развил:

«Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности».

В подтверждение заявлениям лидеров двух мощнейших держав, британская The Guardian высказалась, что китайский саммит ШОС "призван бросить вызов возглавляемым США блокам, в которых доминирует Запад".

Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений Сергей Луконин в интервью для телеканала "Звезда" подтверждает такую точку зрения британского таблоида:

«ШОС является одним из механизмов формирования многополярного мира. Учитывая правила принятия решений, она более выгодна, чем те организации, в которых доминирующая роль отводится странам Запада».

Политолог Юрий Светов в беседе со СМИ подчеркнул: итогом саммита ШОС стало то, о чем глава РФ говорил довольно давно:

«Мы не хотим никому противостоять, но хотим развития и улучшений внутри страны. Можно сказать, что главный итог саммита ШОС – реальность многополярного миропорядка, о котором Владимир Путин говорил еще три года назад».

События показали, что от диктата "одного", видимо, устала и Индия, ранее двигавшаяся в фарватере, близком к американскому. Встреча Нарендры Моди и Си Цзиньпина состоялась через пять дней после того, как Вашингтон ввел 50%-е пошлины на индийские товары из-за закупок Индией российской нефти. The New York Times так комментирует эту торговую войну:

«США добивались расположения Индии в течение 30 лет. Трамп разрушил это за несколько месяцев».

Нью-Дели в ответ на действия американского президента отказался закупать у США истребители F-35, заявив, что больше заинтересован в совместной разработке и производстве оборонной техники внутри страны. И танкеры с российской нефтью по-прежнему плывут в порты Индии.

«Стоит отметить, что лидеры стран-участниц понимают, что экономическое сотрудничество, основанное на взаимном уважении, является мощной движущей силой для мирного сосуществования государств», – отметил первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Банк ШОС

По итогам саммита его участники приняли решение учредить Банк развития ШОС. Президент России так прокомментировал это решение:

«Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов».

Председатель КНР, в свою очередь, заметил:

«Для более эффективного продвижения развития ШОС Китай всегда делал акцент на реальных действиях. Китай предоставит 2 млрд юаней (280 млн долларов) безвозвратной помощи странам – членам ШОС в этом году, а также предоставит 10 млрд юаней новых кредитов для банков – членов Межбанковского объединения в ближайшие три года».

Как указал Владимир Джабаров, это решение говорит о том, что эпоха главенства доллара на мировой арене уходит:

«Впрочем, не стоит полагать, что страны ШОС готовы срочно разорвать отношения с США или выйти из международных платежных систем. Но все понимают – надо находить пути реального развития мировой экономики».

Что до вопросов войны?

На этом саммите ШОС вопросы по СВО на территории Украины не утрировались. Но при этом не было ни одного упоминания в сторону России как "страны-агрессора", как это делает коллективный Запад. Как отмечает Джабаров:

«Это говорит о том, что страны ШОС очень хорошо понимают задачи и цели СВО, о которых рассказал в своем выступлении на Совете глав государств ШОС Владимир Путин».

И он же продолжает:

«То, что происходило в последние десятилетия, подталкивало всех нас к страшным последствиям, к третьей мировой войне. И сегодня лидеры мирового большинства встречаются на площадке ШОС, чтобы уберечь и себя, и других от возросших рисков. На мой взгляд, этот саммит – одно из важнейших событий года, которое стоит в одном ряду с российско-американским саммитом в Анкоридже и предстоящей в ноябре встречей глав государств – участников ШОС в России».

Завершающая встреча

Утром 2 сентября в Пекине в Доме народных собраний состоялась трехсторонняя встреча глав РФ, КНР и Монголии. Позднее президент России и Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в широком составе. Продолжились переговоры лидеров в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай за чашкой чая. Стороны обсудили дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и Китаем.

Отметим, встреча в Пекине – это шестое взаимодействие глав РФ и КНР в этом году: в январе лидеры созванивались по видео, в мае состоялась встреча в Москве, еще три раза Путин и Си Цзиньпин общались по телефону.

На встрече 2 сентября российский лидер подчеркнул, что делегация нашей страны всегда встречает в Китае теплый прием. По его мнению, тесное общение отражает всю глубину стратегического партнерства двух стран.