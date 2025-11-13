НОВОСТИОбщество

Не оставить без внимания. Как в Барнауле работают с подростками из "группы риска"

Школьников, состоящих на профилактическом учете, активно вовлекают во внеучебную деятельность

13 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Власти Барнаула обсудили, как в городе работают с трудными подростками и сколько таких детей занято во внеурочных мероприятиях. Совещание по этому вопросу провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В совещании приняли участие заместители глав районных администраций и руководители комитетов социального блока.

Ключевой темой встречи стала координация усилий в работе с несовершеннолетними, которые состоят на профилактическом учете. Больше таких ребят планируют вовлекать во внеурочную деятельность и досуговые мероприятия.

По состоянию на сентябрь 2025 года, во внеурочной деятельности занято большинство подростков, состоящих на профилактическом учете. С подробным докладом о текущей ситуации и принимаемых мерах выступила Наталья Михальчук, заместитель председателя городского комитета по образованию.

«Полезный досуг для несовершеннолетних, состоящих на учете, организуют педагоги школ, а также учреждений дополнительного образования, культуры и спорта», – отметила она.

При этом есть подростки, которые пока ни к чему не присоединились, – на этом акцентировали особое внимание. Заместителям директоров и классным руководителям уже поставили задачу – вовлечь во внеурочные мероприятия, проходящие в учебное время и на каникулах, всех ребят из "группы риска".

Чтобы заинтересовать во внеучебной деятельности как можно больше школьников, педагоги подробно рассказывают о кружках и секциях. Беседы проводят на классных часах и родительских собраниях. Кроме того, в вузах, колледжах и техникумах организовывают "Дни открытых дверей". Как показала практика, детям из "группы риска" больше всего нравятся спортивные секции, а также туристско-краеведческие и технические клубы. До конца 2025 года ребят продолжат привлекать к сдаче норм ГТО и посещению площадок "Дворового инструктора". Помимо этого, подростков по-прежнему приглашают вступить в "Движение Первых", "Юнармию" и заняться волонтерством.

Во второй учебной четверти ряд встреч запланирован с директорами тех школ, где во внеучебных мероприятиях по-прежнему участвуют мало подростков.

В конце совещания Александр Артемов заявил, что работа ведется системно – досугом уже охвачено большинство барнаульских школьников. При этом он подчеркнул, что педагогам необходимо прилагать точечные усилия в отношении каждого ученика, которые пропускают учебу. Он отметил, что работать в этом направлении будут совместно с разными ведомствами.

