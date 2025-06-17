Не верьте даже видео. Барнаульцам рассказали о современных мошеннических схемах
Аферисты все чаще используют искусственный интеллект
17 июня 2025, 19:45, ИА Амител
Тема дистанционного мошенничества уже долгое время остается актуальной среди россиян и, в частности, барнаульцев. Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Барнаулу полковник полиции Петр Бандурин рассказал "Вечернему Барнаулу" о современных мошеннических схемах и борьбе с ними. Его цитирует пресс-служба администрации города.
Петр Бандурин напомнил о современном варианте махинаций – поддельных видеосообщениях в мессенджерах. Аферисты отправляют созданный с помощью ИИ ролик, в котором якобы фигурирует знакомый жертвы. Часто преступники также отправляют фальшивые фотографии и документы, чтобы подтолкнуть к переводу средств.
"На фальшивом видео может быть странная мимика, плохое качество ролика также может говорить о подделке. Прекратите разговор и сами перезвоните тому, от чьего лица просят предоставить деньги или рабочую информацию. Лучше это делать не в мессенджере, а обычным телефонным звонком. А в случае шантажа необходимо сразу обращаться к правоохранителям", – отметил полковник.
Петр Бандурин также назвал один из самых распространенных способов вовлечения детей в преступные схемы – дропперство.
Дроппер – это человек, на которого оформляют банковские карты или SIM-карты либо просят воспользоваться своей, чтобы снять деньги в банкомате и передать их третьему лицу за небольшое вознаграждение.
"В роли этих получателей, курьеров тоже могут использовать несовершеннолетних: они могут верить, что помогают пенсионерам. На практике ребенок становится соучастником финансового мошенничества, например, обналичивания денег, полученных путем телефонного обмана. Это грозит подросткам уголовной ответственностью", – рассказал Петр Бандурин.
Кроме того, дети становятся и жертвами аферистов. Мошенники звонят подросткам, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других официальных структур, и сообщают о несуществующих чрезвычайных ситуациях. Например, говорят, что их родителям грозит опасность, и требуют срочно перевести деньги. Мошенники действуют так, чтобы вызвать страх и заставить жертву действовать импульсивно.
По словам полковника, узнать персональные данные жертвы аферисты могут сразу несколькими путями:
- Если владелец сам сообщает важную информацию о себе. Злоумышленники, располагая сведениями из открытых источников, "втираются" в доверие и выманивают данные банковских карт, пароли к аккаунтам, приложениям.
- Через сайты-агрегаторы и интернет-магазины, которые собирают множество данных и могут продать их третьей стороне.
- Через вредоносные приложения и сайты, переход по ссылке или скачивание неизвестного файла.
"Для того чтобы защитить детей от мошенников, интересуйтесь, чем занимается и увлекается ребенок, с кем он общается в Сети. Постарайтесь выстраивать доверительные отношения с ребенком, объяснять ему опасность мошеннических схем и на личном примере показывать правила безопасности", – заключили в мэрии.
19:56:43 17-06-2025
мне например интересен выбор жертвы мошенниками !!!
К простому И.О. Пуканину они явно не напишут и не позвонят....
А вот если знают что данный гражданин имеет "кэш"...
....................
просто тут будет много букв...
Я не сильно утомил в процессе общения ?
20:23:39 17-06-2025
Вот жизнь пошла! Разрешили обманывать. А старшее поколение учили честности. Хитрость это было мерзкое.
22:30:38 17-06-2025
По каким причинам мошенники выбирают осознанно свою деятельность, почему их много, не уж то всё дело в телефонах..
05:06:18 18-06-2025
Да хоть запишитесь и хоть заобъясняйтесь. Все равно будут отвечать, переводить, а потом всех вокруг обвинять. Дело в непробиваемой тупости, упертости, самомнении! Уже вон телефоны обвинить пытаются. Так не покупайте! Живите без них, пишите письма, шлите телеграммы. Так вас и тут все равно обведут! И все равно возьмете кредиты и перечислите на безопасный счет.
09:34:26 18-06-2025
Гость (05:06:18 18-06-2025) Да хоть запишитесь и хоть заобъясняйтесь. Все равно будут от... Да, дело не в телефонах.. Просто законы утверждает государство, контролирует и применяет по факту.. понятно кто и выводы - "в непробиваемой тупости, упертости, самомнении!" - видимо, не к месту.