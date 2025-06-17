Не верьте даже видео. Барнаульцам рассказали о современных мошеннических схемах

Аферисты все чаще используют искусственный интеллект

17 июня 2025, 19:45, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Тема дистанционного мошенничества уже долгое время остается актуальной среди россиян и, в частности, барнаульцев. Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Барнаулу полковник полиции Петр Бандурин рассказал "Вечернему Барнаулу" о современных мошеннических схемах и борьбе с ними. Его цитирует пресс-служба администрации города.

Петр Бандурин напомнил о современном варианте махинаций – поддельных видеосообщениях в мессенджерах. Аферисты отправляют созданный с помощью ИИ ролик, в котором якобы фигурирует знакомый жертвы. Часто преступники также отправляют фальшивые фотографии и документы, чтобы подтолкнуть к переводу средств.

"На фальшивом видео может быть странная мимика, плохое качество ролика также может говорить о подделке. Прекратите разговор и сами перезвоните тому, от чьего лица просят предоставить деньги или рабочую информацию. Лучше это делать не в мессенджере, а обычным телефонным звонком. А в случае шантажа необходимо сразу обращаться к правоохранителям", – отметил полковник.

Петр Бандурин также назвал один из самых распространенных способов вовлечения детей в преступные схемы – дропперство.

Дроппер – это человек, на которого оформляют банковские карты или SIM-карты либо просят воспользоваться своей, чтобы снять деньги в банкомате и передать их третьему лицу за небольшое вознаграждение.

"В роли этих получателей, курьеров тоже могут использовать несовершеннолетних: они могут верить, что помогают пенсионерам. На практике ребенок становится соучастником финансового мошенничества, например, обналичивания денег, полученных путем телефонного обмана. Это грозит подросткам уголовной ответственностью", – рассказал Петр Бандурин.

Кроме того, дети становятся и жертвами аферистов. Мошенники звонят подросткам, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других официальных структур, и сообщают о несуществующих чрезвычайных ситуациях. Например, говорят, что их родителям грозит опасность, и требуют срочно перевести деньги. Мошенники действуют так, чтобы вызвать страх и заставить жертву действовать импульсивно.

По словам полковника, узнать персональные данные жертвы аферисты могут сразу несколькими путями:

Если владелец сам сообщает важную информацию о себе. Злоумышленники, располагая сведениями из открытых источников, "втираются" в доверие и выманивают данные банковских карт, пароли к аккаунтам, приложениям. Через сайты-агрегаторы и интернет-магазины, которые собирают множество данных и могут продать их третьей стороне. Через вредоносные приложения и сайты, переход по ссылке или скачивание неизвестного файла.