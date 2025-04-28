Из 10 в 16. Застройщик увеличил этажность ЖК в связи с "экономической ситуацией"
Дом возведут по соседству с уже построенной "свечкой"
28 апреля 2025, 09:15, ИА Амител
Многоэтажный дом на ул. Крупской, 100, который презентовали на градсовете осенью 2024 года, изменил этажность. Изначально предполагалось, что на небольшом участке возведут десятиэтажное здание – этот проект и был утвержден комиссией. Однако застройщик (компания "Строительная перспектива") решил "нарастить" еще шесть этажей. Обновленные эскизы ЖК представили на градсовете 24 апреля.
Новый вид
Участок, отведенный под строительство дома, небольшой – 34 сотки. Здесь запроектировали "свечку" на 111 квартир и 224 жильца. Как сообщил докладчик, архитектор проектной компании "Планета" Наталья Иванчикова, этажность дома решено увеличить "в связи со сложившейся экономической ситуацией".
Также выросли габариты подземной автостоянки и количество машино-мест в ней. Паркинг, согласно проекту, пристраивают к существующему подземному гаражному комплексу дома на ул. Циолковского, 124. Двор ЖК максимально сохранил функционал: здесь запроектированы детские, игровые, спортивные площадки, зоны для отдыха.
"Строительство осуществляется в границах отведенного земельного участка, также предусматривается выделение дополнительного участка по ул. Крупской, 96а. Здание выкуплено, есть соглашение на проезд", – сообщил докладчик.
Наружная отделка дома предусмотрена двух видов – облицовочный кирпич и тонкослойная штукатурка. В обновленном проекте с фасадов ЖК исчезли открытые балконы: их заменили остекленными.
"Это решение более целесообразно для нашего климата и добавляет большего комфорта жильцам", – отметил архитектор.
Исторический сосед
Изменение этажности ЖК должно было отразиться на противопожарных нормативах, заметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. Он сообщил, что для 16-этажной "свечки" необходимы два пожарных проезда: расстояние от них до стен дома должно быть не менее восьми метров. В представленном проекте проезды удалены на шесть метров.
Представитель "Строительной перспективы" пояснил: отступление обосновано в предварительном плане пожаротушения, который направят в МЧС. Документ уже подготовлен, и в нем проработана эвакуация из каждой квартиры.
Еще один вопрос, который волновал главного архитектора, – въезд в подземный паркинг. Он расположен на территории существующей парковки, относящейся к дому на ул. Циолковского (его также возводила "Строительная перспектива").
Руководитель фирмы Андрей Комяков объяснил: парковка будет реконструирована, и жильцы построенного ЖК об этом знали.
"Каждый покупатель машино-мест подземной парковки существующего здания (ЖК на ул. Циолковского, 124. – Прим. ред.) в договоре купли-продажи давал согласие на изменение площади парковки во время стройки, которая повлечет увеличение парковочных мест. Все письменные согласия от всех собственников на сегодня существуют. Часть парковок еще находится в собственности строительной компании", – заметил он.
Бизнесмен также сообщил, что фирма, скорее всего, проиграла многолетнюю борьбу с федеральным Министерством культуры. Напомним, застройщик владеет участком на ул. Крупской, 96, где расположен практически уничтоженный памятник культуры.
Предприниматель предлагал перенести объект к Покровскому кафедральному собору (на ул. Никитина), чтобы там вернуть зданию исторический облик. Но так как федеральное ведомство не согласовало перенос, памятник останется на прежнем месте.
Андрей Комяков добавил, что намерен снести выкупленный частный дом, расположенный рядом с площадкой строительства, в результате чего участок ЖК станет больше. Получать новый ГПЗУ (градостроительный план земельного участка. – Прим. ред.) в этом случае не нужно.
В итоге проект "свечки" утвердили без замечаний.
09:20:05 28-04-2025
Самое главное что бы со временем, он не стал очередным "памятником жадности".
09:21:40 28-04-2025
Странно, почему не 24 этажа? Застройщикам же можно всё.
09:46:18 28-04-2025
Гость (09:21:40 28-04-2025) Странно, почему не 24 этажа? Застройщикам же можно всё....
Если следовать их логике, то экономическая ситуация требует 42 этажа. А архитектура, возможности коммуникаций и иные возможности не требуется учитывать...
09:22:17 28-04-2025
Жоповозки щас по всей ул.Крупской попристраивают. Не будут выкупать парковочные места.
10:10:26 28-04-2025
Исходя из чего и как сейчас строят, главное чтобы не рухнул.
10:32:06 28-04-2025
Так ради интереса,а они уже новый проект разработали и если разработали,то как они так быстро смогли так в разрешающих организациях.Насколько понимаю при все изменениях увеличивается нагрузка не только на несущие конструкции,коммунальные сети,но и на бытовые условия-те же детские сады,школы не говоря о тех же парковочных местах
11:59:27 28-04-2025
гость (10:32:06 28-04-2025) Так ради интереса,а они уже новый проект разработали и если ... Про магазины забыл написать. Это ж сколько набежит народа из "свечки".
17:05:06 28-04-2025
Гость (11:59:27 28-04-2025) Про магазины забыл написать. Это ж сколько набежит народа из... Мил человек-магазин не настолько актуален как места для детей в садах и школах,как и тепло в батареях и напряжение электричества в сети
11:53:13 28-04-2025
Люди покупали квартиры в 10 этажном доме, и они против увеличения муравейника в два раза.
12:09:15 28-04-2025
Долой шесть лишних этажей!
Строителей - к ответу!
ГОСТы написаны кровью раздавленных нижних!
Не дайте свершиться трагедии!
12:13:44 28-04-2025
Скоро начнут надстраивать на старые пятиэтажки, девятиэтажки.
14:04:07 28-04-2025
1111 (12:13:44 28-04-2025) Скоро начнут надстраивать на старые пятиэтажки, девятиэтажки... Согласны - антинародные инициативы!!!
13:07:43 28-04-2025
Кто нибудь из строителей строит дома для людей?! У нас либо муравейник, либо для таких директоров коттедж. А так дом в 5 этажей уже все?! Невыгодно совсем!?
13:19:26 28-04-2025
Стандартная схема. Заявляют одно, по факту строит другое.
~15 лет назад дом на Профинтерна 7а изначально заявлялся как 5-этажный. Построили 14.
Я жил тогда в соседнем доме, все происходило на моих глазах.
13:39:09 28-04-2025
Жадность фраера погубит
15:41:09 28-04-2025
Гость (13:39:09 28-04-2025) Жадность фраера погубит... не, фраеру как раз ничего не будет, а вот простые люди могут пострадать.
я бы кстати не стала там квартирку покупать даже на сдачу.
13:58:58 28-04-2025
десять этажей проект и расчет нагрузки на фундамент а осказалась 16 этажей то есть идет перегруз в 2 раза. А это значит рухнет. Лет через 10 или от небольшого землетрясения. Где искать будет этих проектировщиков и строителей? за бугром?
14:02:09 28-04-2025
Да нельзя преследовать экономическую выгоду в ущерб интересам человека/людей! Человейники ХВАТИТ плодить!!!!!!!!!!
21:19:47 28-04-2025
Ежедневно хожу на работу мимо нового дома на Красноармейском. Кажется, это под номером 61Б. И каждый день ужасаюсь. Вокруг огромной многоэтажки на уровне второго этажа возвели эстакаду, закрыли со всех сторон решёткой и ставят на это чудище детские качели, то есть делают детскую площадку. Кто придумал этот ужас и кто застройщик этого кошмара? И неужто градсовет одобрил сие сумасшествие?
11:31:26 29-04-2025
Мне кажется у наших правоохранительных органов непаханное поле по проверки этих деятелей, которые разрешают внести подобные изменения в уже разработанные проекты.
18:22:20 29-04-2025
Да уж, судя по всему выражение "сейсмическая зона" при современном проектировании застройщиками для них пустой звук