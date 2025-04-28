Из 10 в 16. Застройщик увеличил этажность ЖК в связи с "экономической ситуацией"

Дом возведут по соседству с уже построенной "свечкой"

28 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Многоэтажный дом на ул. Крупской, 100, который презентовали на градсовете осенью 2024 года, изменил этажность. Изначально предполагалось, что на небольшом участке возведут десятиэтажное здание – этот проект и был утвержден комиссией. Однако застройщик (компания "Строительная перспектива") решил "нарастить" еще шесть этажей. Обновленные эскизы ЖК представили на градсовете 24 апреля.

Новый вид

Участок, отведенный под строительство дома, небольшой – 34 сотки. Здесь запроектировали "свечку" на 111 квартир и 224 жильца. Как сообщил докладчик, архитектор проектной компании "Планета" Наталья Иванчикова, этажность дома решено увеличить "в связи со сложившейся экономической ситуацией".

Также выросли габариты подземной автостоянки и количество машино-мест в ней. Паркинг, согласно проекту, пристраивают к существующему подземному гаражному комплексу дома на ул. Циолковского, 124. Двор ЖК максимально сохранил функционал: здесь запроектированы детские, игровые, спортивные площадки, зоны для отдыха.

"Строительство осуществляется в границах отведенного земельного участка, также предусматривается выделение дополнительного участка по ул. Крупской, 96а. Здание выкуплено, есть соглашение на проезд", – сообщил докладчик.

Наружная отделка дома предусмотрена двух видов – облицовочный кирпич и тонкослойная штукатурка. В обновленном проекте с фасадов ЖК исчезли открытые балконы: их заменили остекленными.

"Это решение более целесообразно для нашего климата и добавляет большего комфорта жильцам", – отметил архитектор.

Исторический сосед

Изменение этажности ЖК должно было отразиться на противопожарных нормативах, заметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. Он сообщил, что для 16-этажной "свечки" необходимы два пожарных проезда: расстояние от них до стен дома должно быть не менее восьми метров. В представленном проекте проезды удалены на шесть метров.

Представитель "Строительной перспективы" пояснил: отступление обосновано в предварительном плане пожаротушения, который направят в МЧС. Документ уже подготовлен, и в нем проработана эвакуация из каждой квартиры.

Еще один вопрос, который волновал главного архитектора, – въезд в подземный паркинг. Он расположен на территории существующей парковки, относящейся к дому на ул. Циолковского (его также возводила "Строительная перспектива").

Руководитель фирмы Андрей Комяков объяснил: парковка будет реконструирована, и жильцы построенного ЖК об этом знали.

"Каждый покупатель машино-мест подземной парковки существующего здания (ЖК на ул. Циолковского, 124. – Прим. ред.) в договоре купли-продажи давал согласие на изменение площади парковки во время стройки, которая повлечет увеличение парковочных мест. Все письменные согласия от всех собственников на сегодня существуют. Часть парковок еще находится в собственности строительной компании", – заметил он.

Бизнесмен также сообщил, что фирма, скорее всего, проиграла многолетнюю борьбу с федеральным Министерством культуры. Напомним, застройщик владеет участком на ул. Крупской, 96, где расположен практически уничтоженный памятник культуры.

Предприниматель предлагал перенести объект к Покровскому кафедральному собору (на ул. Никитина), чтобы там вернуть зданию исторический облик. Но так как федеральное ведомство не согласовало перенос, памятник останется на прежнем месте.

Андрей Комяков добавил, что намерен снести выкупленный частный дом, расположенный рядом с площадкой строительства, в результате чего участок ЖК станет больше. Получать новый ГПЗУ (градостроительный план земельного участка. – Прим. ред.) в этом случае не нужно.

В итоге проект "свечки" утвердили без замечаний.