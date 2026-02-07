НОВОСТИОбщество

Неделя о блудном сыне. В чем ее смысл и нужно ли поститься в это время

8 февраля 2026 года начнется вторая подготовительная неделя перед Великим постом

07 февраля 2026, ИА Амител

Картина Рембрандта "Возвращение блудного сына"
Картина Рембрандта "Возвращение блудного сына" / ru.wikipedia.org

Вторая подготовительная неделя перед Великим постом называется Неделей о блудном сыне ("неделя" — это древнерусское название воскресенья). Церковь в это время вспоминает притчу Иисуса Христа, описанную в Евангелии от Луки. Христос часто рассказывал ее в своем учении и общении с народом.

О том, в чем смысл Недели о блудном сыне и какие традиции с ней связаны, — в материале amic.ru.

О чем рассказывает притча о блудном сыне?

Это история о зажиточном человеке, у которого было два взрослых сына. Старший всегда помогал отцу по хозяйству и не смел ему перечить, а младший вел довольно праздный образ жизни. Именно он однажды потребовал, чтобы глава семейства поделил наследство и выдал его часть. Отец отдал то, что полагалось сыну, и тот ушел. В далеких краях он быстро потратил деньги. Наступили тяжелые времена, но блудник не пошел к родителю из-за своей гордости и стыда. Чтобы не умереть от голода, он нанялся работать свинопасом. Доходило до того, что он украдкой ел еду, которую давали животным. В отчаянии юноша вернулся к отцу и попросился к нему слугой.
«Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим», — сказал он.
Вместо того чтобы прогнать блудника, отец приказал рабам принести лучшую одежду, дать перстень и обувь, а также заколоть самого откормленного теленка в честь возвращения наследника.
Когда старший сын вернулся с поля, дома пели песни и веселились. От слуги он узнал о поводе для торжества. Ему ни разу не оказали такой прием за все время службы отцу, поэтому он рассердился и даже не захотел входить. Но глава семейства пригласил его в дом со словами:

«Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое — твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:11-32).

В чем суть притчи о блудном сыне?

Главный смысл этой притчи кроется во взаимоотношениях между человеческой душой и Богом. Бога символизирует отец, для которого все люди — это дети. Под образом блудного сына подразумевают тех, кто удалился от Всевышнего, был грешен и своеволен.

История о блудном сыне учит христиан решимости и надежде на прощение. Притча говорит о том, что Отец небесный всегда примет и простит своих детей, если те решатся к нему вернуться.

Кроме того, это напоминание всем христианам, что к Богу приходят, как пришел блудный сын к своему отцу – смиренными, ни о чем не торгуясь и ни на что не претендуя. Притча учит людей уметь признавать свою вину и прощать другим их грехи.

Какое отношение эта история имеет к Великому посту?

Через эту историю Церковь напоминает о милосердии Бога ко всем грешникам, которые обращаются с искренним раскаянием. В нескольких шагах до Великого поста эта притча – луч надежды на то, что Всевышний простит грешников и протянет руку помощи. Церковь призывает вернуться к Богу, искренне покаяться в грехах, а также надеяться на Его прощение и милосердие.
Какие традиции связаны с Неделей о блудном сыне?

Во время богослужений исполняют умилительный псалом "На реках Вавилонских". Он впервые появляется именно в Неделю о блудном сыне — и не случайно. Общая тема притчи и псалма — тоска по родине, невыносимость жизни на чужбине.

Младший сын из притчи ушел "на страну далече", где много грешил. Но жизнь вне отчего дома стала для него невыносимой, и он решил вернуться. Псалом "На реках Вавилонских" — это плач о Небесной Отчизне, о Горнем Иерусалиме. Человек утратил их из-за своих грехов, но тоска по истинной родине в нем не умерла.

В это время все тексты богослужений соединяют в себе плач о своих грехах и радость о том, что возможность вернуться к Богу не потеряна. 

Нужно ли поститься в Неделю о блудном сыне?

После Недели о блудном сыне идет "пестрая" Седмица (древнерусское название семидневной недели). В само воскресенье поститься не нужно, а вот в среду и пятницу следует исключить из рациона мясо и молочные продукты. Потому неделя и называется "пестрой" — дни отсутствия пищевых запретов перемежаются постными.
Когда Великий пост будет в 2026 году и как правильно его соблюдать?

Рассказываем, от чего придется отказаться в самый строгий и продолжительный пост
