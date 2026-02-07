Неделя о блудном сыне. В чем ее смысл и нужно ли поститься в это время
8 февраля 2026 года начнется вторая подготовительная неделя перед Великим постом
07 февраля 2026, 06:40, ИА Амител
Вторая подготовительная неделя перед Великим постом называется Неделей о блудном сыне ("неделя" — это древнерусское название воскресенья). Церковь в это время вспоминает притчу Иисуса Христа, описанную в Евангелии от Луки. Христос часто рассказывал ее в своем учении и общении с народом.
О том, в чем смысл Недели о блудном сыне и какие традиции с ней связаны, — в материале amic.ru.
О чем рассказывает притча о блудном сыне?
«Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим», — сказал он.
«Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое — твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:11-32).
В чем суть притчи о блудном сыне?
Главный смысл этой притчи кроется во взаимоотношениях между человеческой душой и Богом. Бога символизирует отец, для которого все люди — это дети. Под образом блудного сына подразумевают тех, кто удалился от Всевышнего, был грешен и своеволен.
История о блудном сыне учит христиан решимости и надежде на прощение. Притча говорит о том, что Отец небесный всегда примет и простит своих детей, если те решатся к нему вернуться.
Кроме того, это напоминание всем христианам, что к Богу приходят, как пришел блудный сын к своему отцу – смиренными, ни о чем не торгуясь и ни на что не претендуя. Притча учит людей уметь признавать свою вину и прощать другим их грехи.
Какое отношение эта история имеет к Великому посту?
Какие традиции связаны с Неделей о блудном сыне?
Во время богослужений исполняют умилительный псалом "На реках Вавилонских". Он впервые появляется именно в Неделю о блудном сыне — и не случайно. Общая тема притчи и псалма — тоска по родине, невыносимость жизни на чужбине.
Младший сын из притчи ушел "на страну далече", где много грешил. Но жизнь вне отчего дома стала для него невыносимой, и он решил вернуться. Псалом "На реках Вавилонских" — это плач о Небесной Отчизне, о Горнем Иерусалиме. Человек утратил их из-за своих грехов, но тоска по истинной родине в нем не умерла.
В это время все тексты богослужений соединяют в себе плач о своих грехах и радость о том, что возможность вернуться к Богу не потеряна.
" Церковь призывает вернуться к Богу, искренне покаяться в грехах, а также надеяться на Его прощение и милосердие"========== Прежде чем призывать, посмотрите на себя в зеркало - печати ставить не куда. Слава Богу, что я с этими призывальщиками ни дня не контактировал, а потому сохранил свою душу в относительной чистоте.
Гость (07:11:46 07-02-2026) " Церковь призывает вернуться к Богу, искренне покаяться в г... Это Вам так кажется.
Гость (10:24:46 07-02-2026) Это Вам так кажется.... Моих одногодок с крестиками на шее в большинстве принял Вечный город, а я с помощью Бога, с попами и врачами дел не имею. Поэтому мне так кажется.