Эксперт предрёк падение цен на недвижимость из-за частичной мобилизации

На фоне объявления в России частичной мобилизации рынок недвижимости может оказаться в «шоке», как это было весной 2022 года. Об этом заявил президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

В беседе с порталом Novostroy он выразил мнение, что недвижимость до конца года может подешеветь минимум на 30%.

«Могу предположить, что рынок ипотеки резко просядет. Это потянет за собой проблемы продаж в новостройках. Единственный реальный товар — это „вторичка“, которая будет в лучшем положении. Но в целом я ожидаю падения продаж, которые и без того в данный момент так и не восстановились. Следовательно, мы увидим падение цен на недвижимость. На сколько? Могу предложить, что не менее чем на 30% до конца года», — сказал он.

Впрочем, другие опрошенные эксперты считают, что пока точно прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке недвижимости преждевременно.

Ранее amic.ru рассказал, что будет с кредитами и ипотеками россиян, которые подлежат мобилизации.