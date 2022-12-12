Семиэтажный дом с подземной парковкой построят на месте завода в историческом центре Барнаула

Проект ЖК на ул. Пушкина, 30 / Фото «Мастерской Золотова»

В центре Барнаула запланировано строительство П-образного дома с подземной парковкой. Его возведут на месте старого канифольного завода, который выкупила компания «Главалтайстрой» (входит в ГК «Союз», принадлежащую семье Отмашкиных). Многоэтажку презентовали на градсовете 8 декабря. Архитектор проекта отметил, что если застройщик выкупит несколько соседних участков, то возведёт рядом второй дом.

Квартальные перспективы

Семиэтажное здание постоят на ул. Пушкина, 30, в квартале, ограниченном улицами Гоголя, Пушкина, Максима Горького и проспектом Комсомольским. Раньше по этому адресу располагался канифольный завод, построенный в 1928 году. Предприятие было ликвидировано в 2008-м по делу о банкротстве. Компания «Главалтайстрой» купила землю и имущественный комплекс в начале 2022 года.

Участок для строительства находится в глубине квартала. На углу ул. Максима Горького и Пушкина уже возведён девятиэтажный дом, а вдоль пр. Комсомольского находятся несколько административных зданий.

По словам автора проекта, архитектора Владимира Золотова, «заказчик приложил немало усилий, чтобы приобрести территорию». В планах компании — купить ещё два участка вдоль ул. Максима Горького. Один из них пустует, на втором находится двухэтажное административное здание. В перспективе здесь также можно построить многоквартирник. В результате три дома (включая Пушкина, 32а) образуют единый квартал с общим двором.

Пока же компания намерена построить пятиподъездный дом, который «посадят» буквой П на участок. В нём заложено 218 квартир и подземный паркинг на 84 машино-места. Ещё 78 парковок разместят на территории ЖК и вдоль ул. Гоголя. Входы и въезды на площадку организуют с ул. Гоголя и Пушкина.

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«Угловой неудобный участок (на перекрёстке ул. Гоголя и Максима Горького) пока используется под парковку. Рядом тоже парковка. Все пять секций дома имеют транзитные входы с улицы и двора. Двор — только для спецтехники и уборочной техники», — отметил Владимир Золотов.

Площадка ЖК ул. Пушкина, 30 / Фото: «Мастерская Золотова»

Дом спроектирован в тёплой гамме: использованы белые и серые цвета с вкраплениями жёлтого и красного кирпича.

«Силуэт дома выбран спокойным, ровным, который предполагает акцентную застройку в квартале. Стилистика здания современная: простая архитектура с многочисленной деталировкой. Деление дома по горизонтали на светлый и тёмный объекты является сомасштабной окружающей застройке», — отметил Владимир Золотов.

На первом этаже дома застройщик планирует разместить помещения общественного назначения: коммерческие площади, а также детские и спортивные зоны. Их, по словам архитектора, жильцы будут использовать в зимнее время, когда двор засыпан снегом.

Интересно, что площадку для выгула собак предусмотрели на берегу Оби — между Ковшом и железнодорожными путями.

«Сейчас это место заросшее, не используется. Заказчик обращался в мэрию, чтобы всё узаконить. Будем предлагать развивать эту площадку», — сказал архитектор.

«Привет» Гоголю и Горькому

Члены градсовета спросили у Владимира Золотова, как обыгран в проекте перепад высоты на участке, который составляет 1,6 м. Архитектор ответил, что двор ЖК выполнят в нескольких уровнях, разметив в том числе и высокорослые деревья, кустарники.

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Замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров удивился отсутствием в проекте детально проработанных элементов благоустройства. Он отметил, что во всех проектах «Союз» большое внимание уделял дворовому пространству, детским площадкам, которые были разными во всех проектах. Владимир Золотов пояснил, что компания выполнила архитектурные решения, а дизайн среды будет доработан позже.

При обсуждении проекта эксперты поинтересовались, не проходят ли по участку охранные зоны памятников культуры, которых много поблизости, а также сетей коммуникаций. И архитектор, и представитель застройщика заверили, что участок свободен от охранных зон.

«Квартал, который располагается ниже, там есть памятник культуры. На этом участке мы не нашли ограничений», — сказал Владимир Золотов.

Размещение дома на участке буквой П также вызвало вопросы у комиссии. На это автор проекта ответил, что зона парковки (на углу ул. Гоголя и Максима Горького) — временная. В будущем на этом месте может появиться ещё один дом.

«На кусочке (зона парковки, — прим. ред.) мы пока ничего не можем разместить, сейчас там —парковка и временная трансформаторная подстанция. Но мы считаем, что этот угол зарезервирован под жилищное высотное строительство. Убрать бы соседний двухэтажный объект (административное здание на ул. Пушкина, 30а, — прим. ред.), мы могли быть дать предложения по этому углу. Дадим, наверное, время ещё есть», — сказал он.

Однако эксперты отметили, что не всегда планы застройщиков сбываются, и предложили украсить фасады дома, чтобы они воспринимались легче.

«Сделать какой-то мурал (вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений, — прим. ред.), граффити. Ваши коллеги-застройщики используют эти приёмы. Можно посмотреть какие-то моменты из произведений Горького и Гоголя», — предложил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв.

Других замечаний и предложений у проекта не нашли, поэтому его приняли.