Школу на 550 мест со стадионом построят в квартале недалеко от ТЦ Metro

В Барнауле ищут подрядчика, который возведёт трёхэтажное здание школы в квартале 2011, недалеко от ТЦ Metro. Сейчас Индустриальный район испытывает острую нехватку в образовательных учреждениях: на 17 кварталов (от ул. Попова до ул. Трактовой и от ул. Энтузиастов до Власихинской) всего три школы и один лицей. Проект здания подготовили ещё в конце 2020 года. Стоимость строительства оценили в 689,3 млн рублей.

«Школа-клон»

Образовательное учреждение на 550 учащихся построят на ул. Взлётной, 56. Сейчас эта площадка площадью 2,6 га пустует.

Согласно информации к торгам, проектируемый участок школы граничит с северной стороны с территорией детского сада, с западной и восточной сторон располагаются многоэтажные жилые дома, с южной — ул. Взлётная.

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Авторы проекта — институт «Алтайгражданпроект». Архитекторы не стали разрабатывать новое решение, а взяли за основу эскизы открытой в начале 2019 года школы на ул. Сиреневой, 16. Этот проект вошёл в реестр документации повторного использования. Для школы в квартале 2011 его частично переработали: например, входной узел «позаимствовали» у проекта школы в квартале 2023.

План школы на ул. Взлётной, 56 / Фото: «Алтайгражданпроект»

Перед центральным входом в здание предусмотрена площадь для проведения общешкольных мероприятий. На земельном участке выделены четыре зоны: спортивная, учебно-опытная, хозяйственная и зона отдыха.

Спортивная включает поле для футбола, беговые дорожки, полосы и ямы с песком для прыжков в длину, площадку для баскетбола, волейбола, бадминтона, а также другие зоны. В учебно-опытной зоне предусмотрены отделы коллекции растений, плодового сада и питомника, полевых и овощных культур, а также метео- и географическая площадка. Кроме того, есть место для отдыха, подвижных игр учеников, хозяйственные зоны.

Начальная цена торгов — 689,3 млн рублей. Аукцион пройдёт 25 ноября 2022 года.

Планы и возможности

В ближайшие годы в Индустриальном районе Барнаула планируют построить десять школ. Три возведут в кварталах 2009, 2009а и 2010, ещё две школы в Барнауле могут возвести по программе государственно-частного партнёрства. Ещё одна появится в квартале 2033 и будет рассчитана на 1100 мест.

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Однако алтайские строители считают, что эти планы могут не сбыться. Дело в том, что в крае по-прежнему не решён вопрос с ценообразованием по госконтрактам.

Подрядчики отмечают, что стоимость работ и материалов, заложенная в сметах, значительно ниже рыночных реалий. А потому компания, которая зайдёт на объект, либо сработает на «ноль», не получив ни копейки дохода, либо вообще уйдёт в минус.