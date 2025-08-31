Неизвестный устроил взрыв после Дня города в Барнауле

Полиция проверила двор

31 августа 2025, 11:15, ИА Амител

Взрыв на камере видеонаблюдения / Источник: "В курсе 22"

Неизвестный устроил взрыв в Барнауле после Дня города. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам местных жителей, неизвестный что-то положил на землю и скрылся, после чего прозвучал громкий звук. Другая камера засекла, как разгорается огонь после взрыва. Правоохранители проверили место.