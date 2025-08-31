Неизвестный устроил взрыв после Дня города в Барнауле
Полиция проверила двор
31 августа 2025, 11:15, ИА Амител
Взрыв на камере видеонаблюдения / Источник: "В курсе 22"
Неизвестный устроил взрыв в Барнауле после Дня города. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
По словам местных жителей, неизвестный что-то положил на землю и скрылся, после чего прозвучал громкий звук. Другая камера засекла, как разгорается огонь после взрыва. Правоохранители проверили место.
«Проводится проверка происхождения примененного пиротехнического изделия, доступного на рынке для общего использования. Также проводится патрулирование дежурными силами полиции», – приводит канал сообщение правоохранителей.
11:47:06 31-08-2025
А камеры гаишные без интернета работают?
12:04:31 31-08-2025
Бабахает газ и сносит подьезд у дома-это хлопок.... Фулюган петарду бросил-взрыв...
14:56:08 31-08-2025
Они уже сами позапутались
Так-то уже пол города Барнаула можно переспжать, за фото боевых самолётов, с геолокацией...
18:59:45 31-08-2025
Ну какие ж это боевые? Окраска кричаще - демаскировочная, все возможные подвески для боевых специзделий демонтированы ради снижения веса... Это только поверхностно...
19:56:43 31-08-2025
И кому ваши снимки самолетов с геолокацией нужны??? Ты вообще понял, о чем написал?
И кому ваши снимки самолетов с геолокацией нужны??? Ты вообще понял, о чем написал?
23:11:29 31-08-2025
Господину майору
Теперь сиди и жди, шуршание колёс по ночам у подъезда
17:09:03 31-08-2025
Иван (12:04:31 31-08-2025) Бабахает газ и сносит подьезд у дома-это хлопок.... Фулюган ... Зачем вы это написали??)) Я загуглил теперь пытаюсь осознать прочитанное, не гуглите про хлопок и взрыв)))