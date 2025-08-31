НОВОСТИПроисшествия

Неизвестный устроил взрыв после Дня города в Барнауле

Полиция проверила двор

31 августа 2025, 11:15, ИА Амител

Взрыв на камере видеонаблюдения / Источник: "В курсе 22"
Взрыв на камере видеонаблюдения / Источник: "В курсе 22"

Неизвестный устроил взрыв в Барнауле после Дня города. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22"

По словам местных жителей, неизвестный что-то положил на землю и скрылся, после чего прозвучал громкий звук. Другая камера засекла, как разгорается огонь после взрыва. Правоохранители проверили место.

«Проводится проверка происхождения примененного пиротехнического изделия, доступного на рынке для общего использования. Также проводится патрулирование дежурными силами полиции», – приводит канал сообщение правоохранителей. 

Комментарии

Avatar Picture
Гость

11:47:06 31-08-2025

А камеры гаишные без интернета работают?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:04:31 31-08-2025

Бабахает газ и сносит подьезд у дома-это хлопок.... Фулюган петарду бросил-взрыв...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:08 31-08-2025

Иван (12:04:31 31-08-2025) Бабахает газ и сносит подьезд у дома-это хлопок.... Фулюган ... Они уже сами позапутались
Так-то уже пол города Барнаула можно переспжать, за фото боевых самолётов, с геолокацией...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:45 31-08-2025

Гость (14:56:08 31-08-2025) Они уже сами позапуталисьТак-то уже пол города Барнаула... Ну какие ж это боевые? Окраска кричаще - демаскировочная, все возможные подвески для боевых специзделий демонтированы ради снижения веса... Это только поверхностно...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:43 31-08-2025

Гость (14:56:08 31-08-2025) Они уже сами позапуталисьТак-то уже пол города Барнаула...
И кому ваши снимки самолетов с геолокацией нужны??? Ты вообще понял, о чем написал?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:11:29 31-08-2025

Гость (19:56:43 31-08-2025) И кому ваши снимки самолетов с геолокацией нужны??? Ты в... Господину майору
Теперь сиди и жди, шуршание колёс по ночам у подъезда

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:09:03 31-08-2025

Иван (12:04:31 31-08-2025) Бабахает газ и сносит подьезд у дома-это хлопок.... Фулюган ... Зачем вы это написали??)) Я загуглил теперь пытаюсь осознать прочитанное, не гуглите про хлопок и взрыв)))

  -2 Нравится
Ответить
