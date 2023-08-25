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Немецкие СМИ заявили об обнаружении в горах человека-волка

Он стоял с палкой в руках и не отрывал глаз от туристов

25 августа 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В горах Гарц в Германии туристы обнаружили человека-волка. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что двое жителей Хальберштадта приехали исследовать пещеру, но на входе наткнулись на обнаженного человека с повышенной волосатостью и палкой, похожей на копье, в руках. Люди рассказали, что тот, кого они назвали человеком-волком, десять минут смотрел на них не отрывая глаз.

Местные жители говорят, что мужчине около 40 лет. Он действительно обитает в местных горах и ведет себя как первобытный человек.

Комментарии 7

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Гость

10:03:41 25-08-2023

в зоопарк его . в Барнаульский.

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Гость

10:08:41 25-08-2023

В настоящее время немцы продолжают искать в горах первобытную обнажённую женщину волка.И название уже придумали:вольфвагин.

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Гость

10:09:34 25-08-2023

Стопудово Петров или Боширов

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Гость

11:00:28 25-08-2023

А я видел человека с головой коня, который в ванне играл на барабанах.

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Гость

11:42:22 25-08-2023

Гость (11:00:28 25-08-2023) А я видел человека с головой коня, который в ванне играл на ... Во сне видели?)))

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Элен без ребят

14:16:32 25-08-2023

Гость (11:00:28 25-08-2023) А я видел человека с головой коня, который в ванне играл на ... забористые вещества- зло. завязывай!

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Элен без ребят

14:15:40 25-08-2023

предупредите кто-нибудь немцев. их там двое, откликаются на Петров и Боширов. уехали церкви рассматривать, но заблудились и, видимо, одичали. пусть будут с ними осторожны!

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