Немецкие СМИ заявили об обнаружении в горах человека-волка

Он стоял с палкой в руках и не отрывал глаз от туристов

25 августа 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В горах Гарц в Германии туристы обнаружили человека-волка. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что двое жителей Хальберштадта приехали исследовать пещеру, но на входе наткнулись на обнаженного человека с повышенной волосатостью и палкой, похожей на копье, в руках. Люди рассказали, что тот, кого они назвали человеком-волком, десять минут смотрел на них не отрывая глаз.

Местные жители говорят, что мужчине около 40 лет. Он действительно обитает в местных горах и ведет себя как первобытный человек.