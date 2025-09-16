Несовершеннолетний пособник мошенников забрал у пожилой жительницы Бийска 2 млн рублей

За деньгами приехал 17-летний житель Новосибирской области

16 сентября 2025, 07:25, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В Бийске полицейские задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников. Подростка направили за крупной суммой денег, которую злоумышленники пытались выманить у 84-летней местной жительницы. Об этом сообщили в МУ МВД "Бийское".

По данным следствия, схема развивалась постепенно. Сначала пенсионерке позвонил неизвестный и под предлогом "продления договора на услуги связи" выудил у нее паспортные данные. На следующий день другой мужчина, представившийся сотрудником военной прокуратуры, сообщил, что в отношении женщины якобы возбуждено уголовное дело. Он связал ее с "юристом из столицы", который убедил снять два миллиона рублей для "декларирования" и передать их курьеру.

Женщина собрала деньги, но в последний момент заподозрила неладное и обратилась в полицию. Оперативники прибыли на место и задержали приехавшего за пакетом подростка – жителя Новосибирской области.

«На допросе он признался, что получил задание через мессенджер. Он должен был приехать в Бийск и забрать подготовленный сверток. По его словам, деталей схемы он не знал», – отмечает ведомство.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

