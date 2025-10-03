Низкие темпы и внушительный рост. Минэконом дал прогноз по развитию Алтайского края

В частности, регион попал в лидеры по росту добычи полезных ископаемых

03 октября 2025, 18:00, ИА Амител

На заводе / Фото: amic.ru

В Алтайском крае по итогам 2025 года ожидаются более низкие темпы роста промышленного производства, при этом прогнозируется один из самых высоких в стране рост добычи полезных ископаемых. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2026–2028 годы, подготовленном Минэкономразвития РФ.

Объемы промышленного производства по оценочным данным за 2025 год вырастут в 70 субъектах России. В целом более высокие темпы роста ожидаются в регионах Дальнего Востока.

«Более низкие темпы по итогам 2025 года ожидаются в субъектах Сибирского ФО, в частности, в Республике Тыва (-4,5 %), Красноярском крае (-3,6 %), Кемеровской области (-3,2 %) и Алтайском крае (-2,1 %), а также во многих регионах Уральского ФО: в Тюменской области (-2,0 %), Челябинской области (-1,7 %), Ямало-Ненецком АО (-1,4 %), околонулевые темпы также ожидаются в Ханты-Мансийском АО (+0,1%)», – отметили в министерстве.

«В большинстве регионов все-таки ожидается рост добычи по итогам 2025 года. Лидерами будут Республика Бурятия (+25,0%), Алтайский край (+23,3%), Хабаровский край (+21,9%), Псковская область (+20,0%) и Смоленская область (+20,0%)», – говорится в документе.

При этом, как отмечается в прогнозе на 2026-2028 годы, среднегодовые темпы по добыче полезных ископаемых составят 12,5%. А в Республике Алтай ожидается падение на 9,4%.

