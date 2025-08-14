"Новые люди" выступили против запрета звонков в WhatsApp* и Telegram

В партии подчеркнули, что такие запретительные меры тормозят создание технологического суверенитета страны

14 августа 2025, 16:00, ИА Амител

Запрет звонков в мессенджерах / Фото: партия "Новые люди"

Алтайское региональное отделение партии "Новые люди" заявило о несогласии с решением Роскомнадзора ограничить возможность голосовых звонков в мессенджерах WhatsApp* и Telegram.

По мнению представителей партии, эта мера не решит проблему телефонного мошенничества, но серьезно осложнит жизнь россиянам.

«Нельзя лишать людей возможностей для общения, не предложив достойную альтернативу. Пора остановиться», – прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии Никита Федюнин.

По оценкам экспертов, аудитория двух сервисов в России достигает около 100 млн человек. Звонками через мессенджеры пользуются миллионы людей – от пожилых, общающихся с внуками, до семей, разделенных тысячами километров.

По мнению "Новых людей", ограничения лишат граждан удобного и бесплатного способа связи, фактически вынуждая их переходить на платные мобильные тарифы или прибегать к VPN.

В партии подчеркнули, что основная часть мошеннических звонков в России совершается не через мессенджеры, а с использованием обычной мобильной связи. В итоге запретительные меры последних месяцев подрывают развитие IT-отрасли и тормозят создание технологического суверенитета страны.

Напомним, ранее Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp* для борьбы с мошенниками. После этого представители мессенджеров пояснили, что их платформы защищены и не представляют угрозы.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной