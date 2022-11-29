Алексей Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счётной палаты

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал в своём Telegram-канале, что решил покинуть пост и уже подал соответствующее заявление президенту РФ.

«В общей сложности я провёл в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке», — написал он.

Ранее сообщили, что Кудрин собирается перейти в «Яндекс», где рассматривают возможность разделения бизнеса на российское и зарубежное направления.