Алексей Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счётной палаты
В общей сложности Кудрин провёл в госсекторе 25 лет
29 ноября 2022, 14:47
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал в своём Telegram-канале, что решил покинуть пост и уже подал соответствующее заявление президенту РФ.
«В общей сложности я провёл в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке», — написал он.
Ранее сообщили, что Кудрин собирается перейти в «Яндекс», где рассматривают возможность разделения бизнеса на российское и зарубежное направления.
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