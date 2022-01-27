Американский маркетплейс iHerb попал в реестр Роскомнадзора по решению суда Барнаула

В реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора появился ru.iherb.com — интернет-магазин компании iHerb, продающий БАДы и спортивное питание. 24 августа 2021 г. Центральный райсуд Барнаула признал запрещённой его информацию.

Напомним, прокуратура подала иск после обращения активистов организации “Народный контроль”, которые насчитали на ресурсе более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы. В обращении указано, что маркетплейс реализует более двух тысяч запрещённых в России товаров, которые содержат сильнодействующие, психотропные, наркотические или ядовитые вещества.

Эксперты обнаружили в БАДах ряд опасных веществ. После решения суда компания убрала из ассортимента запрещённые товары. Американский маркетплейс подал апелляцию на решение барнаульского суда о блокировке сайта, однако дело проиграл, после чего и попал в реестр Роскомнадзора.