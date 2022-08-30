Бригада медиков погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Три человека погибли при столкновении машины скорой помощи и бензовоза под Ярославлем. Как сообщает ТАСС, временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Евраев рассказал, что жертвами аварии стала бригада медиков, которая ехала на вызов к пациенту.

Инцидент произошёл на участке дороги Р-132 «Золотое кольцо». В результате столкновения из бензовоза вылилось топливо, из-за чего загорелся автомобиль скорой и соседние дома.

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

В ведомстве уточнили, что в ДТП помимо бензовоза и «скорой» также попала легковая машина.

Ранее в Свердловской области подростки угнали автомобиль и на скорости 170 км/ч врезались в машину скорой помощи, ехавшую на вызов. Фельдшер скончалась от травм в больнице, водитель медтранспорта получил тяжёлые повреждения.