Центр Барнаула встал в пробках утром 12 мая

Центральную часть Барнаула сковали гигантские пробки утром 12 мая. Уже второй день подряд наиболее сложная ситуация наблюдается на участках, расположенных неподалёку от моста на Новом рынке, движение по которому частично закрыли с 10 мая.

По данным «Яндекс.Карт», наиболее напряженная ситуация отмечается на проспектах Ленина, Комсомольском и Калинина, а также улицах Цеховой и Профинтерна. По информации корреспондента amic.ru, огромная пробка собралась на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Воровского: машины на этом участке движутся очень медленно.

Фото: «Яндекс.Карты»

Помимо этого, пробки собрались на проспекте Строителей, Павловском тракте и участках улиц Молодёжная, Челюскинцев, Советской Армии, Попова, Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.

Напомним, 10 мая в Барнауле стартовали работы по реконструкции моста на Новом рынке.