Чернышенко назвал уровень импортозамещения в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет от 80% до 100%. Такие показатели он назвал во время встречи правительства и представителей IT-отрасли страны, сообщает РИА Новости.

«У нас, конечно, есть свои сервисы для импортозамещения (...). По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности [составляет] от 80 до 100 процентов», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер уточнил, что опасности для государства в области промышленности и других отраслей нет.

Вместе с тем он добавил, что в некоторых сферах отечественные сервисы «не дотягивают» до уровня технологических гигантов.

«Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков», — подчеркнул Чернышенко.