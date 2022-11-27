Что именно запрещает закон о пропаганде ЛГБТ и какие штрафы заплатят виновные

Депутаты российской Госдумы в третьем чтении приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Amic.ru разобрался, что конкретно запрещает закон и какие штрафы придётся платить нарушителям.

В какие законы вносятся изменения?

Депутаты рассмотрели два законопроекта. Первый меняет федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ». Второй же вносит поправки в кодекс об административных правонарушениях и уточняет ответственность за пропаганду ЛГБТ.

О чём закон?

Как следует из размещённой на сайте Госдумы информации, закон запрещает пропаганду ЛГБТ среди детей и взрослых, педофилии и смены пола. Сайты с такой информацией будут включаться в реестр запрещённых, их будут блокировать. Товары с ЛГБТ-информацией (в том числе иностранные) будет запрещено продавать.

Что будет с фильмами, книгами и рекламой?

В рекламе, фильмах и СМИ теперь нельзя показывать геев, лесбиянок или педофилов. Фильмы с ЛГБТ-темами или героями прокатного удостоверения не получат. Рекламу с таким содержанием показывать запрещено. О книгах, правда, в документе ничего не сказано. И каких-либо критериев, указывающих на то, что является пропагандой, а что нет, в законе не прописано. Нет и списка произведений, которые будут запрещены. Возможно, решать это будут потом.

Депутат Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Какие штрафы придётся платить?

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ виновному будет грозить штраф от 50 до 400 тысяч рублей для обычных граждан, от 100 до 800 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн для юрлиц, от последних могут вообще потребовать приостановить свою деятельность до 90 суток.

За нарушение запрета на пропаганду педофилии виновные граждане должны будут заплатить от 200 до 800 тысяч рублей, должностные лица отдадут государству от 400 тысяч до 2 млн рублей, а юрлица либо заплатят штраф от 1 млн до 10 млн рублей, либо должны будут на 90 суток приостановить свою деятельность.

За распространение среди детей информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, либо способной вызвать у них желание сменить пол, государство будет выписывать штраф от 50 до 200 тысяч рублей для граждан, от 100 до 400 тысяч рублей для должностных лиц, от 800 тысяч до 4 млн рублей для юрлиц, последних также могут заставить приостановить свою работу на срок до 90 суток. Если закон нарушат иностранцы или лица без гражданства, им будет грозить выдворение из РФ.

Об ЛГБТ теперь вообще нельзя будет упоминать?

Нет, запретной темой ЛГБТ не становится. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил изданию Forbes, что законопроекты не запрещают упоминать ЛГБТ как явление. Однако в положительном свете упоминать о нетрадиционных отношениях будет нельзя.

Для детей закон ужесточат?

Да. Перечень запрещённой информации для детей расширится. Теперь несовершеннолетним будет нельзя показывать контент, который может вызвать у них желание сменить пол.

На платных аудиовизуальных сервисах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, который подтверждает возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение этой информации запретят.

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Зачем приняли закон?

Авторы закона из российской Госдумы уверены, что так они защитят традиционные ценности. В своём телеграм-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин написал:

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности».

В ходе обсуждения поправок на пленарном заседании Госдумы Володин отметил, что Госсекретарь США накануне предложил отозвать проект закона. По словам спикера нижней палаты парламента, единогласная поддержка запрета пропаганды однополых отношений Госдумой — это «лучший ответ Блинкену».

В пояснительной записке депутаты пишут, что сейчас в общемировом масштабе идёт «навязчивая пропаганда» ЛГБТ и процедуры смены пола. Информация в интернете, СМИ, рекламе, литературе и кино часто носит «агрессивный, навязчивый и оскорбительный характер», пишут депутаты, и это вызывает возмущение у общества.

Кроме того, указывают народные избранники, сейчас пропаганда ЛГБТ ограничена только среди детей. И то, отмечают они, запреты для несовершеннолетних не охватывают вопрос смены пола, то есть трансгендерность. Депутаты подчёркивают, что продвижение нетрадиционных ценностей, смены пола и оправдание педофилии «несёт особую опасность для детей и подростков», потому что их психика нестабильна и «характеризуется наличием периодов противоречивых состояний, мотивов, ценностных ориентаций и поступков».

Кто автор инициативы?

Автором инициативы выступили 390 депутатов из 450 во главе с Вячеславом Володиным и руководителями всех парламентских фракций, а именно «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Кстати, в числе авторов закона были и шесть депутатов от Алтайского края: единороссы Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов, Анжелика Глазкова от КПРФ и справедливоросс Александр Терентьев. Лишь депутат от КПРФ Мария Прусакова не поставила подпись под законопроектом. Однако в третьем чтении (как и в предыдущих двух) она проголосовала за закон, как и все остальные алтайские думцы.

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