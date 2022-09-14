Что случилось с «Яндекс.Новостями» после перехода в «Дзен»? Они упали в семь раз

13 сентября произошёл переход части сервисов «Яндекса» в корпорацию VK. «Дзен» и «Яндекс.Новости» после сделки между двумя IT-гигантами ушли в VК. А привычная первая страница «Яндекса» превратилась в аскетичную ya.ru без новостей и прочих «обвесов». Это привело к фатальному обрушению трафика, который давал сервис «Яндекс.Новости» российским интернет-СМИ.

Накануне этой сделки количество просмотров, которые в среднем за последние семь дней давал ещё яндексовский сервис новостей рунетовским медиа, согласно данным счётчика liveinternet.ru, было чуть более 14 млн в сутки. За 13 сентября этот показатель уже в аналогичном сервисе «Дзена» (он был передан в корпорацию VK полностью) рухнул до 2,283 млн, то есть упал почти в семь раз!

Фото: liveinternet.ru

В уникальных посетителях, что переходили из «Яндекс.Новостей» на СМИ, а с 13-го числа стали переходить из новостного сервиса «Дзена», цифры выглядят так: было в среднем 5,5 млн, стало 1,3 млн, то есть всё уронили в 4,2 раза.

Справедливости ради стоит заметить, что 14 сентября к половине восьмого утра по московскому времени цифры переходов начали прирастать. По данным того же liveinternet.ru, просмотры идут с плюсом в 1,5 млн к аналогичному показателю на то же время 13 сентября, а количество уникальных посетителей подросло на 0,8 млн соответственно.

Фото: liveinternet.ru

Возможно, шок первого дня перестройки сервисов проходит, люди адаптируются в новой виртуальной реальности. Но каким будет дальнейшее поведение пользователей, пока неясно.

Мемы о переходе новостей «Яндекса» в «Дзен»

13 сентября редакция сайта amic.ru опубликовала разъяснения, что произошло с «Яндексом», где теперь искать новости и как найти почту «Яндекса» — такие вопросы массово приходили к нам с утра от читателей.

Этот материал собрал больше сотни негативных комментариев: люди жаловались на различные неудобства, с которыми столкнулись после изменений «Яндекса». Под впечатлением от произошедшего наша редакция создала подборку мемов о «Яндексе» и «Дзене».