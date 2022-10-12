Что за второй этап мобилизации объявили в регионах России, пояснили в комитете по обороне Госдумы

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что заявления глав регионов и официальных лиц о «первом» и «втором» этапах частичной мобилизации не имеют под собой оснований. Как сообщает «Парламентская газета», так он прокомментировал сообщения из Курской и Ростовской областей о выполнении «первого этапа» мобилизации.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то „выполнил первый этап“ или „перешёл ко второму этапу“ говорить тоже не приходится. Идёт частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — заявил Швыткин.

По словам депутата, существует лишь мобилизационный план для каждого региона — некоторые его уже выполнили, а другие лишь выполняют.

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Общество Ростовская область получила новое мобилизационное задание через восемь дней после выполнения предыдущего

Напомним, что 12 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале написал, что местные призывные комиссии начали исполнять «новое мобилизационное задание». При этом 3 октября пресс-служба губернатора заявляла, что Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации. Кроме того, 10 октября в Курской области отчитались о «выполнении первого этапа».