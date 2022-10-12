Что за второй этап мобилизации объявили в регионах России, пояснили в комитете по обороне Госдумы

Юрий Швыткин подчеркнул, что частичная мобилизация — это непрерывный процесс, который не делится на этапы

12 октября 2022, 07:51

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что заявления глав регионов и официальных лиц о «первом» и «втором» этапах частичной мобилизации не имеют под собой оснований. Как сообщает «Парламентская газета», так он прокомментировал сообщения из Курской и Ростовской областей о выполнении «первого этапа» мобилизации.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то „выполнил первый этап“ или „перешёл ко второму этапу“ говорить тоже не приходится. Идёт частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — заявил Швыткин.

По словам депутата, существует лишь мобилизационный план для каждого региона — некоторые его уже выполнили, а другие лишь выполняют.

Ростовская область получила новое мобилизационное задание через восемь дней после выполнения предыдущего

Ростовская область получила новое мобилизационное задание через восемь дней после выполнения предыдущего

Напомним, что 12 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале написал, что местные призывные комиссии начали исполнять «новое мобилизационное задание». При этом 3 октября пресс-служба губернатора заявляла, что Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации. Кроме того, 10 октября в Курской области отчитались о «выполнении первого этапа».

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