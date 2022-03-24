Депутаты гордумы: бюджет Барнаула готов к санкциям и их возможному ужесточению

В Барнауле сформирован штаб по обеспечению устойчивости экономики города в условиях санкций. В состав рабочей группы вошли депутаты «Единой России» в Барнаульской гордуме: Галина Буевич, Дмитрий Ильиных, Валерий Касплер, Юрий Ряполов и Андрей Солодилов.

Как отметила председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, горожане ждут от властей оперативных решений.

«Барнаул вместе с регионом и всей страной не первый раз переживают кризисные явления. Но сегодня ситуация особая, на нашу страну оказывается беспрецедентное давление: по сути, сегодня решается судьба страны, её место в мире. От органов исполнительной власти в регионах, муниципальных властей ждут оперативных решений, которые помогут экономике на местах перестроиться», — сказала депутат.

Рабочая группа по экономической устойчивости, которую возглавляет глава города Вячеслав Франк, по сути, выполняет роль штаба, который теперь работает постоянно. Основная его цель — анализ экономической и социальной ситуации в городе и оперативное взаимодействие с правительством Алтайского края.

«Прошлый год Барнаул завершил с заметным ростом промышленности и инвестиций. По итогам первых двух месяцев текущего года мы видим рост деловой активности. Сегодня все мы вступаем в полосу испытаний. Важно обеспечить устойчивость экономики города, поддержать импортозамещение, сохранить рабочие места, исключить дефицит продуктов и гарантировать барнаульцам социальную поддержку и возможность зарабатывать», — подчеркнула Галина Буевич.

По мнению председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской гордумы, председателя совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрея Солодилова, бюджет краевой столицы готов к работе в условиях введённых санкций, а также к их возможному ужесточению.

«Как бы нас ни пытались уничтожить в экономическом плане некогда наши партнёры, могу сказать: экономические отношения складывались годами, они существовали и продолжат существовать. Мы постоянно, начиная с 2014 года, видим попытки тотальной экономической блокады нашей державы. Не вижу поводов сомневаться в экономике России сегодня. Да, какие-то определённые процессы логистики будут скорректированы, изменится институциональная структура, но сама экономика никуда не денется, — отметил кандидат экономических наук, единоросс Андрей Солодилов.

Также партиец уверен, что бюджет Барнаула — сбалансированный и детально разработанный документ. Поэтому изменение доходной части бюджета никак не повлияет на расходные обязательства властей. По словам депутата, финансирование всех социальных обязательств будет выполнено так, как было запланировано.

Кроме того, у председателя профильного комитета гордумы появились и предложения по обеспечению устойчивости экономики. В условиях роста цен на продукты штаб предлагает увеличить финансирование расходов на питание в детских садах и школах. Также депутаты считают необходимым поддержать льготные категории граждан, увеличив расходную часть бюджета по соответствующим статьям.