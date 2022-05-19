Французские СМИ сообщили о том, что Ален Делон умер в результате эвтаназии

В социальных сетях и французских СМИ появилась информация о том, что Ален Делон умер в результате эвтаназии. Пресс-секретарь именитого актёра эту информацию опровергает, сообщает Info24.

О том, что Ален Делон согласился на эвтаназию, стало известно в марте 2022 года.

«Во-первых, потому что я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным и естественным. С определённого возраста, с определённого момента мы имеем право свалить к чёрту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего», — говорил актёр.

После этих заявлений никакой информации о нём и состоянии его здоровья не было.