Голикова рассказала, кому передадут «дворцы» ПФР после объединения фондов

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что будет с «дворцами» ПФР после объединения с Фондом соцстрахования. Её слова передаёт в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Нас часто спрашивают о „дворцах“ Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — заявила Голикова.

Ранее сообщалось, что в Барнауле всё чаще стали продавать дома и квартиры стоимостью от 40 до 100 миллионов рублей. Цена за квадратный метр в них доходит до 200 тысяч рублей. Например, в центре краевой столицы предлагают купить квартиру за 60 миллионов рублей.