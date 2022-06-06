Голикова рассказала, кому передадут «дворцы» ПФР после объединения фондов

Помещения, которые сейчас принадлежат ПФР, передадут под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы

6 июня 2022, 23:09, Илья Звягинцев

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что будет с «дворцами» ПФР после объединения с Фондом соцстрахования. Её слова передаёт в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Нас часто спрашивают о „дворцах“ Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — заявила Голикова.

Ранее сообщалось, что в Барнауле всё чаще стали продавать дома и квартиры стоимостью от 40 до 100 миллионов рублей. Цена за квадратный метр в них доходит до 200 тысяч рублей. Например, в центре краевой столицы предлагают купить квартиру за 60 миллионов рублей.

От 40 до 100 млн рублей. Почему в Барнауле все чаще продают дорогие дома?

От 40 до 100 млн рублей. Почему в Барнауле все чаще продают дорогие дома?

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