Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в стране

Роста регистрируемой безработицы в России нет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновницы, ситуация на рынке труда остаётся стабильной, однако наблюдаются структурные изменения: растёт число людей, которые выведены в простой или трудятся в режиме неполного дня.

В стране также сократилось число работающих удаленно, а число вакансий на портале «Работа России» с начала марта выросло с 1,6 млн до 1,88 млн, добавила вице-премьер.

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Ранее Голикова сообщила, что в России достаточно жизненно необходимых и важнейших лекарств, а цены на них регулируются государством.