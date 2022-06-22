«Искры летят». Мужчина триммером косил траву в дождливую ночь в центре Барнаула

Барнаулец в ночь на 22 июня решил навести порядок под окнами дома № 61 на Красноармейском проспекте. Горожанин запустил триммер и начал косить газон, несмотря на поздний час и проливной дождь.

Житель многоэтажки снял произошедшее на видео, ролик опубликован в сообществе «В курсе 22».

«Время первый час ночи. У нас чувак под окнами, по-моему, пьяный в хлам, косит траву по железу триммером — искры летят», — сказал автор видеозаписи.

21 июня в Волчихинском районе Алтайского края выпал крупный град размером с грецкий орех.