Из-за непогоды на участке трассы в Алтайском крае ввели ограничение движения
Пока они касаются только пассажирских автобусов и большегрузов, однако остальных водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок
Ограничение движения большегрузов и пассажирских автобусов ввели на участке Р-256 «Чуйский тракт» с 213-го по 345-й километр — от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск. Поводом для перекрытия стали неблагоприятные погодные условия.
Для легкового транспорта проезд по участку трассы открыт, однако водителей по возможности просят отказываться от дальних поездок.
Переждать непогоду можно на специальных участках:
— на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая»;
— далее в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе»;
— по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково;
— возле «Ники-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.
Ранее сообщалось, что на некоторых участках трассы в Алтайском крае дежурят сотрудники МЧС.