Как жители Алтайского края эмигрируют из России в другие страны и с чем они там сталкиваются

Политический кризис на Украине и объявленная в России частичная мобилизация привели к очередной волне миграции из России. У границ близлежащих государств стоят километровые очереди из машин. Парни призывного возраста спешат покинуть дом, чтобы не попасть в армию, и уезжают кто куда — в Казахстан, Грузию, Таджикистан, Сербию и другие государства. Между тем в интернете появляются ролики, в которых местные говорят, что выходцам из России в этих странах не рады. Amic.ru пообщался с «уехавшими» и узнал, как их приняли на новом месте и с какими сложностями они столкнулись.

Казахстан

С начала мобилизации Казахстан, пожалуй, стал самым популярным направлением для миграции из России у жителей Алтайского края. Причина понятна — это государство находится ближе всего к нашему региону. По последним данным, с 21 сентября туда въехали в общей сложности 200 тысяч россиян. Среди них — бийчанин Константин (имя изменено). Он рассказывает:

«Я вместе с братом и другом выехал из Барнаула в Казахстан 27 сентября на машине. Водителя, который согласился нас довезти, мы нашли через интернет. Несколько часов простояли на пограничном пункте в районе Рубцовска. Саму границу мы прошли пешком, затем дождались нового водителя от конторы-перевозчика, сели уже в другой автомобиль и уехали в город Семей (бывший Семипалатинск), который находится близко к границе России и Алтайского края.

В Семее у моего брата есть знакомый, который обещал помочь с жильём. Он действительно помог нам найти хостел. Иначе нам пришлось бы провести ночь в круглосуточном кафе или на вокзале. Я встречал людей, которые по три или четыре дня спали в общественных местах, потому что не могли найти себе крышу над головой. Благо, нас это не коснулось.

Казахстан / Фото: unsplash.com

С жильём в Семее сейчас плохо, его очень тяжело найти, любое снимают очень быстро. Мы обзванивали хостелы и квартиры — всё занято. Аренда квартир выросла в разы. Те, что раньше стоили 80 тысяч тенге в месяц (почти 10 тысяч рублей), сейчас стоят 200-250 тысяч тенге (25-30 тысяч рублей). Как нам сказали, для русских квартиры сдают по завышенным ценам, а для местных — по старым.

После приезда мы провели пару ночей в хостеле, а потом нашли себе трёхкомнатную квартиру и сейчас живём в ней. За жильё платим 36 тысяч рублей на троих, то есть 12 тысяч с человека.

В целом казахи относятся к русским хорошо. Все дружелюбные и помогают приезжим обустроиться на новом месте, показывают, где можно поесть, готовы помочь найти квартиру, дают советы. Если потом я вернусь в Россию и какой-то казах будет просить помощи, я ему тоже помогу.

О возвращении в Россию пока ничего сказать не могу. Все ждут завершения мобилизации и разрешения этого политического кризиса, и мы ждём. Когда что-то будет понятно — будем принимать решение. Пока же остаюсь здесь и работаю на российскую компанию удалённо".

Казахстан / Фото: unsplash.com

Грузия

Житель Алтайского края Леонид (имя изменено) уехал дальше — в Грузию. Правда, туда он полетел не сразу. На момент объявления частичной мобилизации молодой человек был в Санкт-Петербурге, и, прочитав новости, решил покинуть Россию. Леонид рассказывает:

«21 сентября я попытался купить билет на самолёт в Грузию, но не смог — все билеты уже были куплены. Тогда я нашёл билет за 50 тысяч рублей в столицу Таджикистана Душанбе и решил транзитом добраться до Грузии. Всё происходило в дикой спешке и ужасе, получилось уехать только таким способом. Раньше даже не мог представить, что буду радоваться подобному.

На российской границе пришлось поволноваться: русских мужчин опрашивали независимо от возраста. Однако в итоге допустили в самолёт всех. Когда заканчивалась посадка на рейс, оставшихся людей проверять не стали. Я, например, на опрос не попал.

На таджикской границе никаких проблем уже не было, только работники аэропорта предлагали выгодно купить место у окна. В Таджикистане меня приняли вполне нормально. Почти все хорошо говорят по-русски. Но есть моменты. Например, когда выходишь в шортах в +30 жары, на тебя косится каждый — здесь так не принято одеваться.

В Душанбе я пробыл неделю, а затем полетел в грузинский город Батуми. Оттуда поездом прибыл в Тбилиси. На грузинской границе тоже был опрос, но там спросили только телефон принимающей стороны, то есть моего друга, и сфотографировали мой паспорт.

Вообще косых взглядов в Грузии я пока не заметил, однако на стенах много где нацарапано FUCK RUSSIA.

Больше всего проблем я испытал не с людьми, а с поиском жилья. Первые пару дней я жил у друга и пытался найти хоть какую-то квартиру. Но всё, что появлялось, снимали буквально за секунды. Например, спустя две минуты после появления объявления о сдаче квартиры, я писал хозяину и уже оказывался восьмым в очереди.

Но в итоге мне повезло. С помощью риелтора я нашёл двухкомнатную квартиру за 850 долларов в месяц. При этом, когда смотрел жильё, уже находились желающие снять его и за тысячу долларов. В целом на переезды и аренду жилья потратил около 150 тысяч рублей".

Тбилиси / Фото: unsplash.com

Друзья Леонида, Юлия и Алексей, прилетели в Грузию в середине сентября — за неделю до частичной мобилизации. Они готовились к переезду заранее. Прибыли в Тбилиси и успели снять квартиру как раз до ажиотажа. Говорят — повезло.

Юлия рассказывает:

«После частичной мобилизации в России кардинально ситуация в Грузии не изменилась. Разве что русских в стране стало больше, и их теперь можно запросто встретить на улице. Да и цены на квартиры сильно выросли. Если раньше однокомнатная квартира, например, стоила от 450 долларов в месяц, а двухкомнатная — от 650 долларов в месяц, то после объявления частичной мобилизации цены поднялись на 100-150 долларов.

В целом отношение к русским нормальное, но бывают акции и митинги, где призывают не пускать россиян в страну. Можно встретить надписи: Russians Go Home и другие вещи. Но это просто у кого-то крик души — ну пишут и пишут. Радикалы существуют везде. Мы ходим в магазин, ездим в транспорте и никто ничего грубого нам не сказал, нас хорошо обслуживают в кафе и магазинах. Мы гуляем с собакой, разговариваем с грузинами и видим абсолютно нормальное отношение к россиянам. Русский язык знают далеко не все, но если сотрудник видит, что мы русские, зачастую с нами начинают говорить на русском".

Сербия

Барнаулец Григорий переехал в Сербию ещё в начале сентября — за две недели до начала частичной мобилизации. Переезд был по инициативе руководства IT-компании, в которой Григорий работает. Фирма предложила сотрудникам релокейт в Белград, и парень согласился. В начале сентября он сел в самолёт и отправился в Сербию вместе с коллегами и своей девушкой.

Григорий рассказывает:

«В Сербии очень любят русских, поэтому население к приезжим из России относится дружелюбно. Ещё не встречал человека, который скривил бы лицо, узнав, что я из России.

Сербия / Фото: unsplash.com

Приходится привыкать к еде — она здесь слишком солёная. Также непривычен сервис — банки в Белграде работают до 16 часов, и в городе мало круглосуточных магазинов.

Что касается частичной мобилизации в России, то после её объявления в Сербии сильно изменились цены на квартиры. Возможность снять, конечно, есть, но цены значительно подскочили. Встречается много тонких моментов. Например, в объявлении говорится, что однокомнатная квартира стоит 500 евро, но когда ты приходишь её смотреть, тебе вдруг говорят, что для иностранцев на 100 евро дороже. Риелторы отмечают, что раньше таких цен в Белграде не было никогда. Но в пригороде квартиры стоят дешевле.

Русских после частичной мобилизации тоже стало гораздо больше, чем раньше. Так, сейчас на улице я каждый день слышу русскую речь. И найти соотечественника теперь здесь можно без проблем".

Финляндия и Европа

Владимир покинул Россию 25 сентября. Собирался в Финляндию, но в итоге решил не сидеть на одном месте, а отправиться в путешествие по странам Европы. Он рассказывает:

«До границы меня довёз дядя, но ФССП не выпустила его. Поэтому я остался без машины. На границе искал водителя, который довезёт меня до Хельсинки. Я познакомился с хорошим парнем в очереди, заплатил ему за бензин и так смог въехать в Финляндию. Там живут друзья моих родителей. У них я остановился на неделю.

Финляндия / Фото: unsplash.com

Однако долго в Финляндии я не задержался и поехал в путешествие по Европе. Сейчас нахожусь в Дании, а затем планирую отправиться в Германию, Испанию, Венецию, Амстердам и Сербию. Пока нигде останавливаться на ПМЖ не планирую, собираюсь искать своё место. В Россию возвращаться сейчас не буду.

Местное население относится к русским вполне дружелюбно. Негатива в свой адрес я не встречал. Люди готовы помогать, если видят реальную проблему".

Напомним, что по покупке недвижимости самой популярной страной для россиян стала Турция. По информации Intermark Real Estate, запросы на приобретение квартиры здесь выросли в пять раз. Также увеличилось число заключённых сделок в ОАЭ, Грузии и Узбекистане.

Что грозит за уклонение от частичной мобилизации?

Наказание за уклонение от частичной мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. Согласно этим кодексам, уклонист наказывается штрафом от 500 до 3 000 рублей или до 200 000 рублей и лишением свободы на срок до двух лет. Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины.

Но тут надо понимать, что ответственность за неявку по повестке военного комиссариата наступает после её получения.

Напомним, что Госдума одобрила законопроект о поправках в Уголовном кодексе об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и новых составах преступления периода военных конфликтов.

А 21 сентября президент России подписал указ о частичной мобилизации в стране. И сейчас у нас действует Закон № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», который регламентирует правила поведения военнообязанных во время мобилизации.

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