Компания Acer приостановила деятельность в России
Решение в компании связали «с недавними событиями» вокруг Украины
8 апреля 2022, 21:16, Никита Черников
Тайваньский производитель электроники Acer объявил об остановке деятельности в России.
Как следует из пресс-релиза компании, решение связано «с недавними событиями» вокруг Украины. В Acer отметили, что внимательно следят за конфликтом, а также выразили надежду, что «мир будет восстановлен как можно скорее».
В апреле о приостановке деятельности в РФ также сообщила американская компания Intel, специализирующаяся на производстве микропроцессоров.
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