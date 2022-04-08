Компания Acer приостановила деятельность в России

Тайваньский производитель электроники Acer объявил об остановке деятельности в России.

Как следует из пресс-релиза компании, решение связано «с недавними событиями» вокруг Украины. В Acer отметили, что внимательно следят за конфликтом, а также выразили надежду, что «мир будет восстановлен как можно скорее».

В апреле о приостановке деятельности в РФ также сообщила американская компания Intel, специализирующаяся на производстве микропроцессоров.