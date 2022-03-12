Лондонская точка обмена интернет-трафиком отключила «Ростелеком» и «Мегафон» от своих сервисов

Точка обмена интернет-трафиком London Internet Exchange Network (LINX) отключает свои сервисы для российских провайдеров «Ростелеком» и «Мегафон», сообщает ТАСС. В компаниях заявили, что это серьёзно не повлияет на качество соединения.

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», — сообщили в «Мегафоне».

В пресс-службе «Ростелекома» также отметили, что трафик компании на LINX невелик, его потеря не критична для компании.

LINX объединяет сети более 950 различных операторов и является одним из крупнейших в Европе сетевых хабов с пиковым на текущий момент трафиком 6,89 Тбит/с.