Магнитная буря в ближайшие дни обрушится на Алтайский край

4 сентября на территорию Алтайского края обрушится магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.

Отмечается, что магнитосфера Земли начнёт волноваться 4 сентября, а уже 5 сентября будут заметны последствия магнитной бури уровня G1.

Магнитосфера Земли будет неспокойной вплоть до 14 сентября, после чего ситуация начнёт постепенно выравниваться.

Ранее мы рассказывали о том, чем опасны магнитные бури. Они могут влиять не только на состояние людей, но и на работу техники.