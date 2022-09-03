Магнитная буря в ближайшие дни обрушится на Алтайский край
Магнитосфера будет беспокойной несколько дней, после чего ситуация начнёт выравниваться
4 сентября 2022, 06:47, Илья Звягинцев
4 сентября на территорию Алтайского края обрушится магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.
Отмечается, что магнитосфера Земли начнёт волноваться 4 сентября, а уже 5 сентября будут заметны последствия магнитной бури уровня G1.
Магнитосфера Земли будет неспокойной вплоть до 14 сентября, после чего ситуация начнёт постепенно выравниваться.
Ранее мы рассказывали о том, чем опасны магнитные бури. Они могут влиять не только на состояние людей, но и на работу техники.
Когда Солнцу не рад. Чем нам грозят мощные магнитные бури, которые придут в конце сентября
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