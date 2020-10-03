Максима Тесака Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище

3 октября в Москве на Кунцевском кладбище состоялись похороны Максима Марцинкевича, которого нашли мертвым в одиночной камере в СИЗО 16 сентября. Желающие попрощаться должны были пройти осмотр полицейских.

Новости

Прочее В Барнауле молодые люди прошлись с портретом Тесака по улицам

В какой-то момент в очереди собралось более 300 человек. Все они проходили через металлодетекторы и личный осмотр сотрудниками полиции. На кладбище усилили меры безопасности.

Напомним, что, по словам адвоката, который представляет интересы семьи Тесака, его смерть не является самоубийством, поскольку при осмотре тела были обнаружены повреждения, которые Максим не мог нанести себе самостоятельно. В проведении независимой экспертизы семье отказали.

"Мы планировали показать тело эксперту, дабы он провел его дополнительный поверхностный осмотр. Тем не менее в подмосковном морге нам сказали, что тело выдадут лишь в день похорон, в 8 утра, его подготовку к церемонии они проведут сами. Ритуальщиков, в свою очередь, предупредили, что если будет какой-то осмотр, то их ждут проблемы с правоохранительными органами", – рассказал адвокат агентству РИА "Новости".

Представитель СК, в свою очередь, подтвердила подлинность предсмертной записки Марцинкевича и версию о его самоубийстве.

Видео: Mash